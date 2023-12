Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre la 9e journée du Top 14 et le match entre Oyonnax et l'UBB.

Oyonnax reçoit l'Union Bordeaux-Bègles à Charles Mathon. L'attaque girondine devra trouver des solutions dans la féroce défense des Oyomen. Domingo Miotti va s'offrir un beau duel face à Matthieu Jalibert. David Beun arbitrera la rencontre.