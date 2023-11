Rory Kockott a été naturalisé français ce lundi 27 novembre, à Albi. Le demi de mêlée du Stade français (37 ans) était arrivé en 2011 à Castres et a connu onze sélections avec le XV de France.

Rory Kockott est Français. Le demi de mêlée du Stade français a reçu son décret de naturalisation ce lundi 27 novembre à Albi. "Après avoir passé un tiers de ma vie en France, c'est une fierté d'être aujourd'hui citoyen de ce pays. Mes enfants sont nés ici et je partage les valeurs de la France. C'est très émouvant pour moi et toute ma famille" déclarait le double champion de France au micro de France 3 Occitanie. Le Sud-Africain de naissance a posé ses valises en France en 2011. Recruté par le Castres olympique, le numéro 9 est vite devenu l'un des tauliers castrais et a même tapé dans l'œil du XV de France.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7@prefet81 a remis à 32 nouveaux Français leurs décrets de naturalisation, officialisant ainsi leur entrée dans la citoyenneté française.

D'origines très diverses, ils ont tous décidé de faire leur notre devise républicaine : "Liberté-Egalité-Fraternité". Félicitations à tous ! pic.twitter.com/oscnMP6IGe — Préfet du Tarn (@prefet81) November 27, 2023

Entre 2014 et 2015, Rory Kockott a porté à onze reprises le maillot frappé du coq et a notamment participé à la Coupe du monde 2015. Après douze saisons passées à Castres, le demi de mêlée a rejoint le Stade français cet été et finira l'exercice 2023-2024 avec le club de la capitale.