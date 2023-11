L'arrière de l'Union Bordeaux-Bègles s'est félicité de l'efficacité offensive de son équipe qui a marqué sept essais face à Perpignan avec notamment un quadruplé de Damian Penaud en une mi-temps.

Un succès avec un premier point de bonus offensif. Objectif atteint ?

C'était l'objectif. On voulait surtout prendre du plaisir sur le terrain et gagner avec la manière. C'était le cas en première mi-temps, avant d'avoir un trou d'air de vingt minutes en début de seconde mi-temps mais nous avons su nous ressaisir en fin de match.

Est-ce que vous diriez que vous avez réalisé une première période parfaite ?

On voulait mettre du rythme et nous avons su le faire. Surtout, nous sommes parvenus à inscrire des essais, c'est ce qui nous a fait défaut dernièrement. On parvenait à entrer dans la zone de marque mais nous n'arrivions pas toujours à concrétiser.

Comment expliquez-vous ce trou d'air en début de seconde période ?

Ce trou d'air est frustrant surtout après avoir réalisé une première période de cette qualité. S'embêter pendant vingt minutes c'est rageant. On est français, un peu latin et on se relâche. Nous ne sommes pas des Anglo-Saxons capables d'appliquer le plan de jeu pendant quatre-vingts minutes. On sait que nous avons encore du travail pour être constant sur 80 minutes pour faire un coup à l'extérieur.

Vous devez avoir envie que ça arrive avant la première coupure européenne. Est-ce l'objectif ?

On a cet objectif et qu'importe le moment. Nous savons qu'il faut gagner à l'extérieur dans ce championnat. Nous avions déjà galéré la saison dernière à le faire. Aujourd'hui, nous avons Oyonnax en ligne de mire mais on sait que ça sera très difficile car c'est une équipe très bien en place. Mais on est ambitieux. On a essuyé des défaites frustrantes à l'extérieur car nous avons réussi à nous procurer des occasions sans parvenir à gagner. On sait ce que l'on doit faire pour y parvenir.

Comment jugez-vous le rendement de la ligne d'attaque qui est tellement attendue ? Comment vivez-vous le fait qu'elle sera aussi très impactée par les périodes internationales ?

Nous n'avons pas à nous plaindre de la qualité de jeu produit en première mi-temps mais nous avons cette saison une profondeur d'effectif rare à l'UBB. C'est le plus important car on sait que nous allons avoir des blessures et des méformes au cours de la saison. Mais nous pensons que nous sommes bien armés au niveau de la ligne de trois-quarts. On veut être performant avec n'importe quelle ligne d'attaque. On ne va pas être la seule équipe concernée par le Tournoi. Il faut être prêt à tous jouer.

Qu'avez-vous pensé de la première sortie de Damian Penaud à Chaban-Delmas, lui qui a marqué quatre essais en une mi-temps ?

C'est un formidable finisseur même si je pense qu'il a eu quelques essais servis sur un plateau aujourd'hui mais il est toujours au bon endroit. C'est sa grande force mais il ne faut pas le réduire à ce côté finisseur. Il est très complet, ce qui en fait un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Il a aussi fait des retours défensifs intéressants et déterminants. Donc, nous sommes heureux d'avoir ce joueur avec nous et pas seulement le finisseur.