Après leur défaite à Castres, les Toulousains se préparent à recevoir Clermont ce samedi soir sur la pelouse d'Ernest-Wallon. Avant cette partie, Thibaud Flament revient sur le revers dans le Tarn, tout en se projetant sur le duel face à l'ASM.

Comment s'est passé le début de semaine après la défaite à Castres ?

Nos entraînements ne sont pas plus intenses que les semaines précédentes. Nous sommes simplement dans la continuité. Ce lundi, la séance était adaptée par rapport à notre performance du week-end dernier à Castres.

Qu'est-ce que le staff a retenu du revers dans le Tarn ?

Il nous faut simplement régler quelques détails. C'est frustrant car nous avons par exemple perdu des touches importantes à des moments clés du match. Il y a aussi eu un manque de circulation en défense, ce qui explique nos difficultés dans ce secteur.

Est-ce le manque d'automatismes qui expliquerait ces difficultés ?

Oui clairement. Il faut l'on retrouve du liant entre nous. Ça revient progressivement. Cela faut deux semaines que la plupart des internationaux sont revenus dans le groupe. On bosse très bien donc je ne suis pas inquiet. Tout va se remettre en ordre de marche.

Comment ce manque se caractérise sur le terrain ?

Ce sont plein de petites choses qui ne se voient pas forcément de l'extérieur mais qui coûtent cher. Un problème de timing au niveau de la touche, et c'est rageant quand tu échoues de peu comme le week-end dernier.

Et en défense ?

Il faut améliorer nos connexions défensives, tout simplement.

Retrouver votre public ce week-end ne peut vous faire que du bien...

Oui c'est clair. Il faut rebondir après la défaite à Castres qui nous a tout de même fait mal à la tête. Et puis notre succès face à Perpignan était aussi mitigé après une seconde période loin d'être aboutie. On mélange le très bon et le très bon moyen en ce moment donc le but sera aussi d'être régulier durant 80 minutes devant notre public.

Pourquoi la défaite à Castres fait-elle mal à la tête ?

Parce que c'est Castres, et que c'est un adversaire particulier. Ils nous posent toujours des problèmes et on a vraiment le sentiment qu'on aurait pu faire beaucoup mieux.

On suppose que vous vous attendez à des Clermontois revanchards après leur défaite à domicile face à Toulon...

C'est une très belle équipe, tout le monde le sait. On les prend très au sérieux, avec notamment Christophe Urios qui saura les motiver pour nous offrir un duel âpre et disputé. Ça va être un très gros match.