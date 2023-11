Emblème de l'Usap et capitaine du club sang et or, le trois-quarts Mathieu Acebes nous présente la rousquille, confiserie catalane dans le village de Cabestany.

Aux côtés de Christian Califano, Mathieu Acebes nous présente une spécialité gourmande du pays catalan. Le natif du Pays basque va désormais sur ses 36 ans et évolue toujours sous son cher maillot sang et or des Catalans. Son secret pour tenir une carrière à si haut niveau ? Il le dit lui-même : la rousquille !

Dans le village de Cabestany, aux côtés de Xavier Danjou, PDG des Confiseries du Tech et Jean-Charles Nieto, adhérent Intermarché de Cabestany et d'Argeles sur Mer, le joueur catalan présente la confiserie catalane. Un biscuit sablé et un nappage à la meringue, une gourmandise qui plaît à nos joueurs, et ancien joueur pour Califano !