La Coupe du monde n'est plus qu'un lointain souvenir pour les internationaux français. Ce week-end, pour la 6e journée de Top 14, les Bleus ont presque tous repris avec leurs clubs respectifs. Uini Atonio a permis aux Rochelais de s'imposer en toute fin de match, Damian Penaud n'a pas pu empêcher la défaite de sa nouvelle équipe bordelaise... Le bilan des performances tricolores.

Après avoir porté la tunique bleue pendant quelques mois, les internationaux français ont pour la plupart pris quelques semaines de vacances. Cette 6e journée de Top 14 était, alors, pour nombre d'entre eux l'occasion d'enfiler un nouveau bleu... celui de chauffe. Pour ouvrir le bal qui de mieux que le Stade toulousain ? Plus gros pourvoyeur de joueurs à l'équipe de France. Alignés d'entrée, Thomas Ramos et Anthony Jelonch se sont montrés très performants. Le premier, titularisé à l'ouverture a beaucoup tenté, un peu raté mais surtout réussi. Très présent dans le combat, le second, s'est même offert un essai. Entré un peu après la pause, Antoine Dupont, avait à cœur de jouer et ça s'est vu, il a beaucoup porté le ballon mais n'a pas tout réussi.

Penaud en dedans

L'UBB se déplaçait chez le leader palois, alors Yannick Bru avait décidé d'aligner la grosse équipe, mais dans des conditions de jeu très compliquées, la ligne de trois quarts bordelaise n'a pas pu exprimer tout son talent. Matthieu Jalibert a beaucoup tenté, réussi beaucoup aussi, Yoram Moefana a marqué en début de match mais n'a plus trouvé de faille face à Emilien Gailleton ensuite. Sur les ailes, Louis Bielle-Biarrey et Damien Penaud après son entrée en jeu (il avait lui même demandé à être remplaçant), n'ont pas eu beaucoup de ballons, le second se rate sur un des seuls qu'il touche.

A lire aussi : Top 14 - Au courage, Pau fait tomber Bordeaux-Bègles et reste leader

À Gerland où Baptiste Couilloud et Romain Taofifeuna retrouvaient Sekou Macalou, la victoire est revenue au Parisien malgré un essai tout en puissance du désormais ex-seconde ligne du XV de France.

Atonio décisif, Woki découpe

La Rochelle n'avait plus le droit à l'erreur après son début de saison plus que compliquée, alors Ronan O'Gara comptait sur ses internationaux pour venir à bout de Bayonne. Les conditions assez dantesques ont plus permis aux avants d'exprimer leur puissance, qu'aux trois quarts de montrer leur vitesse. Le genre de match fait pour Uini Atonio, entré à la pause le pilier a d'abord été pénalisé en mêlée fermée, mais il se reprend bien et fait plier son vis-à-vis dans le même exercice. Il obtient une pénalité et permet aux siens de s'imposer en toute fin de match.

Côté Racingmen, Cameron Woki et Gaël Fickou étaient tous les deux remplaçants la semaine dernière face à Lyon et ont été titularisés ce week-end à Toulon. À Mayol, les deux internationaux ont effectué l'intégralité de la rencontre. Fickou a notamment à son actif un grattage intéressant tandis que Woki a dû glisser en seconde ligne, poste qu'il connait bien, en raison de blessures racingmen. Avec la présence des deux joueurs sur la pelouse, les Franciliens ont failli faire un grand coup dans le Var.