Des maillots du XV de France et du Portugal mis aux enchères pour l'association "Au Cœur des Jumeaux"

De nombreuses personnalités du rugby et du sport ont permis, grâce à une vente aux enchères exceptionnelle, de recueillir une belle somme pour l’association "Au Cœur des Jumeaux".

14200 euros récoltés par une vente aux enchères de maillots de rugby essentiellement ! L’association "Au cœur des jumeaux" qui œuvre pour l’installation de défibrillateurs dans les stades ou au profit de clubs a organisé cette manifestation, mardi dernier, à Soustons, dans les Landes. Avec succès donc. Elle permettra de distribuer 11 DAE en plus des 212 déjà offerts depuis sa création en 2011. Les ventes, animées par Eric Bayle, rédacteur en chef à Canal + et Eric Lesparre, le speaker de Mont-de-Marsan, et dirigées par Marc Labarbe, commissaire-priseur, ont eu lieu au cours d’un repas qui a réuni 200 personnes avec nombre de personnalités sportives et politiques.

Le record des ventes s’est envolé à 3200 euros pour le maillot de champion d’Europe du rochelais Brice Dulin. Celui de Thomas Ramos, porté face à l’Italie durant le mondial, est parti à 1300 euros. La tunique de l’US Dax a rapporté 1000 euros. Le maillot, "collector", du Comité Côte Basque Landes est parti à 650.

Patrice Lagisquet offre le maillot du Portugal à Michel Campistron, président de l’association « Au Cœur des Jumeaux »

Roumat, Serin, Woki...

Tous les maillots recueillis par l’association ont eu leur franc succès : celui de l’Aviron bayonnais, 550 euros, celui de Toulouse, offert par Alexandre Roumat, parrain de l’association, 500, celui de Toulon, fourni par Baptiste Serin, 500, celui du Racing proposé par Olivier Klemensack qui a débuté sa carrière à Soustons, 500, Mont-de-Marsan, 500, Biarritz, 450, Paris Stade français, 450. Cameron Woki et Gaël Fickou avaient aussi dépêché leur maillot de club.

D’autres sports étaient également à l’honneur.

Le basket avec le maillot du landais Boris Diaw, remis par Didier Gadou, l’ancien jouer de Pau-Orthez, le cyclisme avec ceux de Thibaut Pinot et Adam Yates, premier maillot jaune du Tour 2023, le hand-ball avec celui de . Ils avaient été offerts par Francis Laffargue, l’ancien manager de Miguel Indurain, avant qu’il ne nous quitte quelques semaines avant ce rendez-vous. Une chaleureuse minute d’applaudissements lui aura d’ailleurs été dédiée.



Le handball féminin n’était pas en reste avec Clarisse Mairot, professionnelle à Besançon, aux portes de l’équipe de France. On gardera pour la fin le magnifique geste de Patrice Lagisquet, venu avec, dans ses mains, le maillot du Portugal, révélation de la Coupe du Monde. L’entraîneur a poussé les enchères lui-même jusqu’à l’emporter à 7000 euros avant d’abandonner son offrande à Michel Campistron président de l’association « Au Cœur des Jumeaux », grand ordonnateur de la soirée. Gentleman Lagisquet.