Le SU Agen a annoncé la prolongation de contrat de quatre joueurs : Lombard-Buret, Burin, Bonnet et Lebian. Une bonne nouvelle pour l'avenir du club.

"Ces jeunes, qui ont déjà fait leurs preuves à haut niveau, sont les futurs talents qui défendront fièrement les couleurs de notre institution et de notre territoire." C'est ainsi que le SU Agen a communiqué ce mardi en milieu de journée la prolongation de quatre joueurs de son effectif.

Hans Lombard-Buret (22 ans ; 1,77m, 117kg) et Alex Burin (23 ans ; 1,90m, 123kg), champion du monde U20 en 2019, sont piliers gauche et droite du SU Agen, tout deux titulaires à sept reprises depuis la reprise du championnat de Pro D2. Le premier est en contrat jusqu'en 2027, le second 2026.

Et les deux autres joueurs concernés évoluent en troisième ligne. Arrivé en 2020, l'ancien capitaine des espoirs Julien Lebian (22 ans ; 1,94m, 96kg) prolonge jusqu'en 2027. Quant à Matthieu Bonnet (23 ans ; 1,93m, 105 kg), capable d'évoluer 6, 7 ou 8, il est lié au club lot-et-garonnais jusqu'en 2026.