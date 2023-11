Ce samedi, le RCT s'est incliné sur la pelouse de Perpignan sur le score de 26-22. En conférence de presse, Pierre Mignoni n'a pas mâché ses mots pour évoquer la prestation de son équipe.

Toulon ne réalise pas un grand début de saison, c'est une réalité. Ce samedi, les Varois se sont inclinés à Perpignan pour la troisième fois à l'extérieur en autant de déplacements. Pire, l'Usap a signé sa première victoire de la saison face à un Toulon pourtant renforcé par de nombreux internationaux revenus du Mondial comme Waisea Nayacalevu, Duncan Paia'aua ou encore Beka Gigashvili. Dans cette liste, il ne faut pas non plus oublier les Français : Jean-Baptiste Gros, Gabin Villière et Charles Ollivon.

Malgré tout ce beau monde titulaire sur la pelouse d'Aimé-Giral, le revers n'a pas pu être évité, ce qui a eu le don d'énerver Pierre Mignoni. "Pour l'instant, on n'est pas une grande équipe, a déclaré la manager varois. Il nous manque de la sérénité et de la confiance collective."

L'ancien demi de mêlée a ensuite poursuivi : "La victoire de Perpignan est méritée. On n'a pas contrôlé ce match et on n'a pas eu de maîtrise sur l'aspect stratégique et sur notre discipline. Il y a trop de déchet, trop de préicipitation, trop de mauvais choix."

Les cadres au repos la semaine prochaine ?

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur catalan David Marty a déclaré ceci : "Pierre (Mignoni, ndlr.) me disait qu’il voulait mettre les internationaux en vacances la semaine prochaine. Donc les Toulonnais se déplaçaient avec l’ambition de prendre des points ici."

À en croire ces propos, Charles Ollivon et Gabin Villière, pour ne citer qu'eux, devraient être au repos le week-end prochain pour la réception du Racing 92. Neuvième du Top 14, le RCT a besoin d'une victoire face à des Franciliens en forme pour repartir de l'avant.