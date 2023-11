Après la victoire des siens, Stuart Lancaster a mis en avant « le caractère » de ses joueurs mais reste aussi conscient qu’il est encore des choses à améliorer dans le jeu du Racing 92.

Quel est votre premier sentiment, à l’issue de cette victoire à l’arrachée face au Lou (22-20) ?

Je suis très satisfait de ce succès. Nous avions fait pas mal de changements par rapport à la semaine dernière et la victoire à Montpellier. On avait aussi réintégré les joueurs internationaux au collectif (Gaël Fikou, Will Rowlands, Cameron Woki). Le Lou nous a donné beaucoup de fil à retordre mais nous avons finalement trouvé un moyen de remporter ce match. C’est tout ce qui importe.

Samedi soir, le All Black du Racing 92 Francis Saili fut impressionnant balle en mains quand de l’autre côté, Josiah Maraku eut bien du mal à défendre les attaques franciliennes...https://t.co/hOFOysieD6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 4, 2023

Était-il risqué de procéder à un tel turnover entre deux matchs ?

Un peu, oui. Les joueurs sont toujours en train de découvrir ce nouveau système de jeu. Mais cette cohésion, on l’obtiendra au fil de la saison.

Qu’est-ce qui a fait la différence, sur cette rencontre ?

L’esprit, le caractère qu’ont démontré les joueurs du Racing. Ils voulaient jouer les uns pour les autres. Ils voulaient gagner pour le public qui a d’ailleurs été incroyable face au Lou. Techniquement, on peut évidemment faire mieux. Mais l’esprit, on l’a et c’est ce qui est aujourd’hui important.

Tristan Tedder a offert la victoire au Racing 92 en toute fin de match !



Le résumé > https://t.co/kc7bS0HjbO pic.twitter.com/6RWRtl4DZQ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 4, 2023

Francis Saili a été impressionnant samedi soir. Pourquoi aviez-vous choisi de lui donner le capitanat, samedi soir ?

Francis est un leader naturel et depuis que je suis arrivé au club en juillet dernier, il a vraiment été excellent et très impliqué. Ces dernières semaines, son jeu s’est amélioré que ce soit en attaque ou en défense. Je voulais donc lui donner une opportunité de se montrer et c’était la même chose pour Junior Tabuavu, qui a lui-aussi signé une belle performance au milieu du terrain. Il a d’ailleurs marqué un très bel essai en première période.