Les vingt équipes engagées pour cette Coupe du monde ont pu profiter de l’Hexagone et faire rêver des millions de bambins. Parmi eux, quelques-uns ont eu un peu plus de chances que d’autres. Baptiste est l’un d’eux et est devenu mascotte de la compétition. Un rêve possible grâce au programme "Defender of Tomorrow", lancé par la marque de voiture éponyme, en partenariat avec le Midol.

Du haut de ses 11 ans et demi (attention, c’est important), Baptiste, ce jeune supporter du Stade toulousain, a pu participer à son échelle à cette Coupe du Monde de Rugby 2023. Si certains verront cela comme une chance, d’autres verront plus une juste récompense pour ce garçon qui a pris l’habitude d’aller jouer de la guitare dans la maison de retraite proche de chez lui. Un moyen de répéter ses morceaux mais surtout de ravir les pensionnaires de l’établissement. L’objectif de DEFENDER était de récompenser les enfants qui pensent déjà au monde de demain et qui s’engagent, à leur échelle, pour une société meilleure. Que ce soit à la maison, à l’école, dans leur communauté locale ou leur club de rugby, les quatre-vingt-seize enfants, sélectionnés à travers le monde, jouent un rôle actif dans l’amélioration de la vie des gens autour d’eux. Alors, quand sa mère Céline a pris connaissance du concours, elle a directement pensé à son fils "qui pense beaucoup aux autres et est toujours altruiste". Elle a immédiatement envoyé la vidéo d’un des nombreux spectacles musicaux de son fils. La surprise fut belle quand, deux semaines après la date prévue des résultats, la maman reçut un appel pour annoncer la sélection de son fils, à qui elle avait déjà annoncé que "c’était sans doute raté". Évidemment, le petit Baptiste "se voyait bien donner la main du capitaine Antoine Dupont". Finalement, le destin en a voulu autrement et c’est un Fidji - Portugal d’un tout autre standing (sur le papier) qui a été attribué au jeune supporter de l’équipe de France. "J’aurais préféré être avec les Fidji, les Portugais ne sont pas très connus", a alors confié Baptiste à sa mère le jour de l’attribution. À l’époque, il ne savait pas encore ce qui l’attendait le 8 octobre au soir. Une victoire pour rêver Arrivé au Stadium de Toulouse à 13 heures le jour du match, après avoir répété quatre fois avec sa mère dans le rôle du capitaine portugais -histoire de bien faire monter la pression- et enfilé tout l’attirail des mascottes (tee-shirt, short, chaussette), le moment tant attendu arrivait enfin. Alors qu’il ne le connaissait pas quelques jours auparavant, Baptiste était ravi de pouvoir tenir la main de José Lima, le capitaine portugais, avec qui il a pu échanger quelques mots avant de rentrer sur la pelouse. Impressionné ? Même pas, du moins en apparence, tout souriant Baptiste s’est quand même "senti tout petit à côté du capitaine, au milieu de cet immense stade". Jusque-là, l’histoire était belle, la fin sera merveilleuse. Installé en tribune au milieu des supporters portugais, le jeune supporter stadiste a rapidement laissé sa timidité de côté pour "se laisser porter par la foule" se rappelle sa mère, ravie par l’expérience vécue par son fils. Pendant que Paul, l’autre mascotte, soutenait ses Fidjiens, Baptiste était à fond derrière ses Loups. L’historique victoire portugaise clôtura cette soirée de rêve pour Baptiste qui gardera longtemps ce souvenir en mémoire. Defender, partenaire majeur de la Coupe du monde.