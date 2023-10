"Aerstone rend le single malt accessible"

Juliette Nicloux, chef de marque d'Aerstone, présente ce whisky étonnant en plusieurs points puisqu'il est un single malt accessible et comporte deux facettes bien distinctes.

Quelle est l'ambition d'Aerstone ?

A l'origine, notre ambition est de faire découvrir à des non connaisseurs des single malt les arômes et les saveurs de ce type de whisky qui prend son origine en Écosse. L’Écosse est le berceau du whisky traditionnel, du single malt, et Aerstone entre dans cette catégorie car c'est un travail qui, par son processus, peut être qualifié de typiquement écossais.

C'est-à-dire ?

Aerstone vient d'une région assez spécialisée dans le whisky, ce qui permet de faire du single malt de qualité. Et donc la marque souhaite présenter cet univers du single malt à des personnes ne connaissant pas ce type de produits. C'est-à-dire, des consommateurs habitués davantage à des whiskys plus bas de gamme, soit des blend moins de 12 ou plus âgés, ou encore des produits américains ou irlandais. Aerstone s'adresse à des personnes qui veulent s'y connaître davantage au sujet du whisky. On parle d'individus intéressés par cet univers, qui veulent continuer leur exploration et passer à un niveau d'expertise légèrement supérieur. Ce qui les amène au single malt.

Comment cela se traduit avec cette marque ?

Comme nous voulons nous adresser à des personnes voulant explorer ce nouveau type de produits, il est important de le faire de manière claire, simple et accessible, que ce soit sur le goût, l'origine ou la mention d'âge. C'est pourquoi nous parlons de façon très nette, directe et honnête. Du coup la signalisation est claire avec seulement deux références. L'un, le Sea Cask, est la référence single malt doux. Et de l'autre côté, la deuxième référence, le Land Cask, se situe dans un univers coloriel foncé et reflète le goût de la tourbe. On a ici les deux saveurs typiques de l’Écosse et du single malt avec le côté doux et l'autre tourbé pour explorer au mieux.

Est-ce en cela qu'Aerstone se démarque ?

Ce que nous mettons en avant, ce qui permet à Aerstone de se démarquer, ce sont le goût authentique, la qualité et la mention d'âge. Parce qu'on voulait quand même offrir au consommateur la possibilité de déguster un single malt avec ces deux goûts différents. Et la mention d'âge permet de le faire dans les meilleures conditions. De plus, dans cette mention d'âge, avec le vieillissement de dix ans, Aerstone se situe dans les produits les moins chers du marché. En termes de tourbé, c'est même le plus accessible de la catégorie.

Comment ont été élaborés ces whiskys ?

Le profil organoleptique a été établi par Brian Kinsman. C'est un véritable gage de qualité. Ce maître de chai hautement reconnu dans le milieu et largement récompensé a créé nos deux whiskies.

Comment sont fabriqués ces deux modèles d'Aerstone ?

Elles sont issues des environnements dans lesquels sont vieillis ces fûts. C'est vraiment l'air et l'environnement dans lequel vieillissent les fûts qui va influer le goût. D'ailleurs, la définition même d'Aerstone, qui vient du gaélique écossais, correspond à la maturation liée à l'air. Proche des côtes, dans les Lowlands écossais, on a les fûts de Sea Cask qui vont donner ce côté iodé et doux au whisky. Alors que le Land Cask est vieilli dans le cœur des terres écossaises, ce qui donne ce côté brut, riche.

Et quel est l'objectif à long terme pour le consommateur ? Est-elle de lui ouvrir la voie vers d'autres gammes ou de le fidéliser à Aerstone ?

Ce sont les deux. D'un côté, Aerstone est idéal pour une introduction au single malt et pour développer un palais plus expert à ce type de produits. Mais ce whisky se suffit à lui-même grâce à ses deux variantes aux goûts vraiment complémentaires.

Malgré vos racines que vous voulez mettre en avant, Aerstone semble amener un vent de fraîcheur dans le milieu...

C'est une marque qui va reprendre les traditions de l’Écosse de par la qualité et le processus d'élaboration du whisky, mais qui veut moderniser un peu l'univers et la manière de parler au consommateur avec un discours plus franc et honnête, sans les fioritures de la tradition. On veut avoir un langage plus simple, une approche plus pédagogue du whisky. Il y a ce côté-là dans l'univers de la marque.