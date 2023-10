Au sujet de la reprise d’Antoine Dupont, le président florian Grill reste mesuré. il émet même une réserve sur la participation du capitaine tricolore

aux quarts de finale de la compétition en cas de qualification.

Depuis dix jours, la fracture maxillo-zygomatique subie par le capitaine tricolore, Antoine Dupont, face à la Namibie nous ramène, par sa dimension médiatico-populaire quelque peu irrationnelle, à la blessure aux adducteurs de Zinedine Zidane lors du Mondial 2002. Dès lors ? Tout le monde a récemment émis un avis, pertinent ou pas, sur l’état de forme du demi de mêlée des Bleus, sa capacité à récupérer d’une telle tuile dans le temps imparti ou les risques que devaient prendre ou non les patrons sportifs de ce XV de France en mission…

Samedi matin, le professeur Lauwers, qui a opéré Antoine Dupont au CHU de Toulouse, a de son côté livré une première indication quant au protocole de reprise du porte-étendard de l’équipe de France, voire de la Coupe du monde dans son entièreté. Et si ledit «Toto» a bel et bien fait son retour dans le groupe tricolore, rien ne dit encore avec certitude qu’il reverra les terrains avant la fin du Mondial.

"Pas de débat contradictoire avec le staff des Bleus"

Le président de la FFR, Florian Grill, présent samedi à Rueil-Malmaison pour soutenir la noble cause du "rugby adapté", a pris quelques minutes pour nous livrer son point de vue sur le dossier Dupont : "Tout le monde avait un avis sur la question et je le comprends, au vu de la dimension prise par le rugby dans le pays… Mais seul le chirurgien ayant opéré Antoine Dupont avait le pouvoir de fixer le timing de la reprise du joueur, et il l’a fait."

Dans la foulée, lorsque l’on demandait au patron fédéral si le fait que Dupont n’affronte pas l’Italie était un message sain envers les licenciés, il poursuivait ainsi, allant d’ailleurs bien au-delà du dernier match de poule : "La sécurité des pratiquants est la priorité numéro 1 et si Antoine Dupont devait ne pas jouer le quart de finale, et bien il ne le jouera pas… Il faut être très clair là-dessus." à la question de savoir, enfin, s’il avait exercé une pression quelconque sur le staff des Bleus pour dompter les ardeurs de celui-ci ou retarder la reprise du joueur au maximum, Florian Grill concluait : "Sur ce sujet, le staff des Bleus et moi-même sommes depuis le début totalement alignés. Il n’y a même jamais eu de débat contradictoire entre nous, sur ce cas-précis." Dont acte.