Découvrez le magazine Rugbyrama, l'indispensable pour bien suivre la saison à venir !

Comme chaque année, le Midi Olympique sort son magazine Rugbyrama, essentiel pour avoir toutes les informations sur l'année en cours. Sorti ce lundi 2 octobre, le 36ème numéro n'attend plus que vous !

La Coupe du monde bat son plein. Alors on se doute que vous devez déjà être en train de feuilleter frénétiquement votre Atlas de la Coupe du monde ou votre magazine Midi Olympique du mois de septembre, facilement trouvables chez vos libraires ou en grande surface. Il est d'ailleurs encore temps de se les procurer pour la phase finale qui arrive.

Mais ce dont on vous parle ici, c'est du futur, de l'avenir, de l'après Coupe du monde : de nos championnats ! Grâce au magazine Rugbyrama 2023/2024 (en vente depuis ce lundi 2 octobre chez vos marchands de journaux et sur l'application Midol Le Journal), retrouvez les photos avec les effectifs détaillés de Top 14, Pro D2, Nationales et Fédérale 1, soit les meilleurs clubs du rugby français ! À lire aussi, différents chiffres, stats et palmarès et résultats des compétitions qui ont animé la saison 2022-2023. Avec le club myMidol, tentez de remporter un magazine Rugbyrama !