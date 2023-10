ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce lundi 2 octobre, nos journalistes et notre invité Christophe Laussucq évoquent la composition probable des Bleus face à l'Italie et se penchent sur la défense tricolore.

Ce lundi 2 octobre, dans l'émission viàMidol du jour, les journalistes du Midi Olympique vont débattre et échanger sur l'actualité du XV de France, à quatre jours du dernier match de poule face à l'Italie (à Lyon). La composition des Bleus se dessine et avec elle une association Lucu - Jalibert à la charnière. Les chroniqueurs de viàMidol vont aussi analyser la défense mise en place par Shaun Edwards. Au programme du face-à-face, les qualités de Capuozzo pourraient-elles lui permettre d'avoir une place fictive dans le XV de France ? Enfin, ils termineront l'émission par le match de samedi soir entre l'Écosse et l'Irlande et le possible exploit écossais. Le programme de l'émission : L'info du jour : Avec Lucu, Jelonch, Bielle-Biarrey mais sans Marchand Le débat du jour : la défense est-elle le point noir des Bleus ? Le face-à-face : Capuozzo aurait-il sa place dans l'équipe de France ? Le focus : l'Écosse peut-elle créer l'exploit face à l'Irlande ?