En parallèle de la Coupe du monde professionnelle, avait lieu du 22 au 30 septembre la Coupe du monde mais des amateurs. L'Afrique du Sud a triomphé face au Chili en finale et devient la première nation à remporter la compétition. La France, elle, termine sixième.

Les fées du rugby se sont peut-être penchées sur le berceau des Sud-Africains. C'est en tout cas ce que Jacques Nienaber, le sélectionneur Springbok, et ses hommes doivent espérer après avoir vu leurs collègues amateurs s'imposer dans leur Mondial.

Cette compétition organisée la dernière semaine de septembre, regroupait seize nations représentées par un club amateur chacune. Le Hamilton Sea Point RFC, le club de Cape Town, a d'abord disposé de l'Australie (17-10), en demi-finale avant d'affronter les Bobs & Cogs du Chili en finale.

À Digne-les-Bains, dans un match sous haute tension, l'écart s'est d'abord fait face aux perches et les "Springboks amateurs" menaient ainsi 6 à 3 aux citrons. En deuxième période, les Chiliens ont vu la pression s'accentuer avant de craquer et d'encaisser un drop, un essai et une pénalité. Leur essai en fin de match ne changera rien, les Chiliens s'inclinent 17 à 10 et les Boks remportent ce trophée pour la première édition.

La France sixième

Après leur défaite en quart de finale face aux futurs champions, les Français représentés par le club de Digne-les Bains, qui jouaient devant leur public, avaient l'occasion d'intégrer le Top 5. Pour ça ils leur faillaient venir à bout des Néo-Zélandais. Après une bonne première mi-temps, les Tricolores retrouvaient les vestiaires avec seulement un point de retard. Après la pause, les Néo-Zélandais de Te Awamutu ont fait montre de leur supériorité pour s'imposer 24 à 13. Les Dignois s'inclinent donc et terminent au pied du Top 5.

Si les Bleus de Fabien Galthié sont certains de ne pas croiser les Blacks en quart de finale, souhaitons-leur tout de même un destin plus heureux.