Pour le programme "Talents Bruts", l'ancienne internationale à quinze et à sept Marjorie Mayans est partie à la rencontre des jeunes talents de l'In Extenso Supersevens.

Talent brut. Définition : Jeune actif à forte valeur ajoutée sur qui capitaliser pour remporter la 4ème édition de l'In Extenso Supersevens. Aptitude particulière à crever l'écran ballon en main. Bien conseillé, il révélera tout son potentiel pour mener son club au titre de champion. Pour ce troisième épisode, partez à la découverte des jeunes pépites qui participeront ce week-end à la dernière étape de qualification, à Pau !

Le programme "Talents Bruts", en trois épisodes, qui met en avant les jeunes talents du tournoi, pour la plupart étudiant en parallèle et aspirant à une carrière hors rugby. Un format dans lequel ils échangeront sur l'aprés-rugby avec Marjorie Mayans, ex-internationale au CV (rugby et hors rugby) bien garni, à même de bien conseiller et guider la jeune génération.