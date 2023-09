Partenariat - Rhinoshield en coque et contre tout !

Partenariat Midi Olympique. Pour protéger nos précieux smartphones, elles sont devenues un accessoire essentiel… les coques de téléphone évidemment !

Avec l'évolution constante de la technologie, les téléphones deviennent de plus en plus fragiles et vulnérables aux chocs et aux rayures. Leader du marché en matière de protection de téléphone, Rhinoshield, entre en jeu avec ses fameuses coques connues et reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité imparable !

Rhinoshield est en effet une marque réputée pour ses coques de téléphone de haute qualité, offrant une protection optimale sans compromettre le design et l'ergonomie. Leur gamme de coques est conçue pour s'adapter à différents modèles de smartphones, offrant ainsi une protection personnalisée pour chaque utilisateur. La principale caractéristique qui distingue les coques de téléphone Rhinoshield est leur technologie de protection avancée. Les coques sont fabriquées à partir d'un polymère absorbant les chocs, qui est capable d'absorber et de disperser efficacement les impacts. Cela signifie que même en cas de chute ou de choc violent, la coque protégera votre téléphone en réduisant les dommages potentiels. En plus de leur protection exceptionnelle, les coques Rhinoshield n’oublient pas.

Rhinoshield se met aux couleurs du rugby !

Le rugby et Rhinoshield, un mariage évident tant les valeurs que l’un et l’autre défendent sont identiques. Parmi elles, le respect, la camaraderie et l’esprit d’équipe ! Des valeurs que partage Rhinoshield depuis sa création il y a 10 ans. Pour concrétiser cela, Rhinoshield a lancé une collection de coques dédiée spécialement au ballon ovale. Une collection qui incarne la passion, la fierté et l'héritage du rugby français.

La collection France Rugby se compose de coques de protection (pour iPhone, Androïd, iPad et AirPods) et de GRIPs.

Ses points forts ? Un design qui mêle tradition et modernité. Des accessoires qui unissent des design singuliers et accrocheurs et qui mettent en valeur les symboles du rugby français et les couleurs de la France. Des coques à la fois résistantes, légères et ergonomiques. Rhinoshield a pris soin d’optimiser spécifiquement leur forme aussi bien que leur texture et leur finesse.

Utilisés pour leur création, les matériaux des coques sont soigneusement sélectionnés pour leur non-toxicité (sans BPA) et leur respect de l’environnement (coques facilement et intégralement recyclables et déclinables dans de nombreux appareils. Disponible pour les iPhone à partir de iPhone 7, la collection France Rugby l’est tout autant pour les AirPods, certains iPad et de nombreux smartphones Android (Samsung Galaxy, Google Pixel, etc.)

Le rugby français dans les coques

Côté design, la ligne des coques France Rugby n’est pas en reste ! : coq gaulois et drapeau tricolore trônent fièrement en bonne place. Pour porter fièrement les couleurs et symboles de l’équipe de France de rugby, laissez-vous séduire par les modèles vintages. Pour rendre hommage à la légende du rugby français et son histoire plus que centenaire, retrouvez des modèles modernes et tendance avec des designs contemporains, aux couleurs vibrantes, pour apporter une touche tendance à votre téléphone.

Contrairement à certaines coques encombrantes, les coques Rhinoshield sont discrètes et n'ajoutent pas de poids supplémentaire à votre téléphone. Elles sont également conçues pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Autre atout de taille, les coques de téléphone Rhinoshield sont compatibles avec d'autres accessoires. Par exemple, certaines coques sont conçues pour être utilisées avec des supports de voiture magnétiques, ce qui facilite la navigation en voiture tout en gardant votre téléphone en sécurité. De plus, certaines coques sont compatibles avec les chargeurs sans fil, et vous permettent de recharger votre téléphone sans avoir à retirer la coque.

Côté design, Rhinoshield propose une large gamme de styles et de couleurs pour répondre à toutes vos envies. Que vous préfériez un look minimaliste et élégant ou un design plus audacieux, vous trouverez le modèle de vos envies et qui correspond à votre style personnel.

Sans oublier, les modèles que vous pouvez personnaliser vous-même en sélectionnant une photo de votre choix et ainsi créer votre propre coque !

Vous l’aurez compris, les coques de téléphone de la marque Rhinoshield sont incontestablement la valeur sûre pour protéger votre smartphone. Leur technologie de protection avancée, leur conception fine et légère, ainsi que leur compatibilité avec d'autres accessoires l’érigent tout simplement en tête du podium pour les utilisateurs soucieux de la protection de leur téléphone.

Si vous recherchez une coque de téléphone de haute qualité, n'hésitez plus et consultez la gamme de produits Rhinoshield !