À vouloir trop bien faire, Antoine Hastoy est passé à côté de sa rencontre. Trop de pied alors que le besoin ne s'en faisait pas forcément ressentir, un essai où il aurait pu faire preuve de plus d'altruisme : le Rochelais a malheureusement été noté 3/10 après le match face à l'Uruguay.

Dans notre émission "La Troisième mi-temps", diffusée en direct sur Twitch et sur Rugbyrama à chaque match de l'équipe de France, nos journalistes se sont penchés sur le match d'Antoine Hastoy. Le demi d'ouverture du Stade rochelais n'a pas su dicter le tempo et imposer le rythme necessaire pour animer la rencontre, missions pourtant inhérentes au numéro 10. Il a aussi parfois manquer de justesse dans ses choix. Son essai, qui a bien aidé les Bleus, aurait pu être jouer de manière plus altruiste.