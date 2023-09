Après le retour en grandes pompes de l'InExtenso Supersevens, vendredi dernier à Clermont, le premier tournoi professionel de rugby à VII repart pour une nouvelle étape, ce vendredi à Lyon. Monaco aura l'occasion de se refaire après sa défaite en finale.

Le premier rendez-vous a été passé avec brio par l'Union Bordeaux-Bègles. Les Girondins ont remporté la première étape de l'InExtenso SuperSevens, au bénéfice d'une victoire contre Monaco. La sélection de la principauté, invitée par les organisateurs, est pourtant réputée comme une référence du rugby à VII. Alors, cette deuxième étape à Lyon, ce vendredi, constitue une occasion en or pour prendre se relever et prendre sa revanche.

Avec la nouvelle édition de ce tournoi, InExtenso Supersevens propose un format inédit pour découvrir les joueurs en devenir du rugby professionnel : "Talents Bruts". En trois épisodes, on découvre le quotidien de ces jeunes participants au SuperSevens, grâce aux questions de Marjorie Mayans, ex-internationale de rugby à VII et à XV.

La révélation de l'étape de Clermont : Hoani Bosmorin monte en flèche

Son équipe, elle, a tantôt brillé, tantôt déçu. Le Stade rochelais a d’abord battu l’Aviron bayonnais, avant d’y croire contre Monaco, référence du rugby à VII. Puis, de s’écrouler en fin de rencontre et lors du match pour la cinquième place contre le Stade français. Mais lui s’est largement illustré. Les spectateurs ont vu ses qualités et l’ont élu comme la révélation InExtenso de cette étape de Clermont. Hoani Bosmorin n’est peut-être pas allé jusqu’au stade des demi-finales, mais il a réussi son tournoi. Le joueur présent au club depuis 2010, soit l’âge de 5 ans, a inscrit un essai dans la première mi-temps du premier match contre Bayonne. Idem lors de la rencontre suivante, malgré la réputation de Monaco 7’s. Au-delà de ses réalisations, le petit Rochelais était de tous les coups, tant il faisait valoir ses atouts d’accélération et de changements d’appuis. C’est là tout le talent de celui qui joue désormais ailier à XV. En effet, il avait été formé jusqu’en Crabos au poste de demi de mêlée, avant de profiter pleinement de son changement de numéro.

Hoani Bosmorin a été élu par les téléspectateurs révélation du tournoi de Clermont. Icon Sport - Anthony Bibard

La rapidité de sa prise de décision liée à ses jambes supersoniques en fait un joueur ultra-dangereux. Sélectionné avec l’équipe de France moins de 18 ans en 2022, il avait inscrit six essais en quatre rencontres. Ce n’est pas tout, puisqu’il est sacré champion d’Europe à VII avec les U18… Lors de son deuxième match en pro, contre le MHR en mai dernier, il avait déjà inscrit un essai plein d’opportunisme grâce à une bonne lecture et une sacrée pointe de vitesse.Véritable produit de la formation rochelaise, il démontre, à l’instar d’Ange Capuozzo, qu’on peut réussir dans le rugby avec un petit gabarit. Son potentiel indéniable lui a valu au printemps une prolongation de son contrat avec le club à la caravelle. Il y est désormais lié jusqu’en 2025. Largement suffisant pour dévoiler toutes les cartes dans sa manche…