« Dessine moi un Coq » : le grand concours de dessin lancé par Midi Olympique et Jean-Pierre Rives.

Jean-Pierre Rives et Midi Olympique lancent un grand concours de dessin ouvert à tous : "Dessine-moi un coq". L’idée ? S’inspirer des créations de l’ancien capitaine du XV de France, qui a réalisé une série unique de vingt-trois coqs, numérotés de 1 à 23, en hommage à la Coupe du monde 2023.

Cette œuvre, réalisée sur carton, témoigne du regard particulier que Jean-Pierre porte sur le symbole ornant le maillot du XV de France. "Le coq, c’est l’emblème de la France mais ça représente aussi le rugby. Le ballon nous anime de nombreuses années mais quand il n’est plus là, c’est le coq que l’on garde dans le cœur et dans la tête." « Casque d’or », qui compte 59 sélections en équipe de France, a lancé sa collection de coqs. Ils sont le symbole d’une équipe de rugby, comme celles qu’il a pu côtoyer dans sa longue et belle carrière en sélection, à Toulouse ou au Racing. "C’est comme au rugby, il y en a quinze, avec des plus gros, des plus petits…". Ce doit être le témoignage d’un véritable soutien pour les Bleus.

L’idée du concours a germé dans l’esprit de Jean-Pierre Rives, au moment d’organiser une série d’expositions en collaboration avec le journal Midi Olympique. La première aura lieu durant tout le mois de septembre dans le hall d’accueil de La Dépêche du Midi (et plusieurs journées seront réservées aux abonnés Midol). Une exposition digitale sera également organisée pendant la Coupe du monde.

Un concours ouvert à tous

Les dessins seront exposés, aux côtés des tableaux de « JPR » qui poursuit : "Ce projet de faire dessiner les enfants, petits et grands, est remarquable. Le coq change l’état d’esprit. On est un peu rassemblé derrière ça. On se bat pour quelque chose, en fait. Et c’est un témoignage fort de la transmission autour du ballon et aujourd’hui de la création." Et d’ajouter : "Tout le monde peut évidemment participer. Il n’y aura pas de vainqueur, sauf d’avoir le droit de participer et d’être exposé. C’est l’école des fans ! En tous les cas, je suis très curieux de voir le résultat. Et je suis certain que chaque coq sera unique. Ça va être magnifique quand ils seront affichés."

S’il n’y aura pas de classement et donc de vainqueur, plusieurs lots viendront récompenser une vingtaine de participants qui auront été tirés au sort le 30 septembre : abonnements Midi Olympique, tee-shirts "Religion Rugby", etc.

Les dessins sont à envoyer à dessinemoiuncoq@gmail.com ou à l'adresse suivante : Midi Olympique, groupe La Dépêche du Midi, avenue Jean Baylet, 31095 Toulouse Cedex 9