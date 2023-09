La série Terrain Favorable revient avec une quatrième saison. Et le moins que l'on puisse en dire, c'est qu'elle est au moins au niveau des trois précédentes, grâce à des initiatives remarquables et la présence de Wilkinson, Carter, McCaw et autres Dusautoir, Califano et Matt Giteau... Immersion au cœur du Pays basque, entre Ciboure et Saint-Pée-sur-Nivelle.

Le ton, lui, n'a pas changé. L'accent est toujours celui de Jonny Wilkinson, inimitable quand il s'agit de présenter, échanger ou encore s'intéresser aux personnes face à lui. Terrain Favorable revient pour une quatrième saison, et celle-ci est déjà un incontournable. Parlons de ceux qui la font, dans un premier temps. Le casting est tout simplement remarquable. La première scène est parlante, avec, réunis dans une même pièce, Jonny Wilkinson, Richie McCaw, Thierry Dusautoir, Christian Califano et Matt Giteau. "Les gars, j'y ai beaucoup réfléchi, adresse le champion du monde anglais à ses pairs. Que reste-t-il de nos années passées ensemble à jouer au rugby ? Je ne pense pas que ce soient les victoires, les défaites ni même les tribunes, les caméras de télévision ou encore les trophées. Je pense que ce qu'il reste, ce sont les moments qu'on partage tous ensemble. Grâce au rugby, on crée des liens avec nos coéquipiers mais aussi avec nos adversaires, peu importe le niveau professionnel ou amateur. C'est le jeu en lui-même qui fait ça. Et c'est pareil dans le monde entier. Cependant, je l'ai senti ici quand je suis venu. Dans le Pays basque, c'est intense !"

Comme lors des épisodes précédents, tout ce petit monde va partir en immersion dans le rugby amateur. Cette fois, ça se passe à Ciboure et Saint-Pée-sur-Nivelle, deux clubs rivaux de Régionale 2 séparés par une douzaine de kilomètres dans l'extrême sud-ouest du pays, à deux pas de la frontière espagnole. Mais les expériences que vivront ces jeunes joueurs du dimanche dépasseront tous les attentes.

Des concours de tirs au but dans le jardin familial des Carter

"C'est donc ici, dans l'une des terres saintes du rugby, que va se jouer une histoire pas comme les autres, annonce la légende du rugby anglais. Une histoire d'adversaires passés et futurs. Un derby capital entre deux villages, ou ce qui compte n'est pas ce qui les sépare, mais ce qui les rassemble." En amont du derby entre les deux villages, on se rend d'abord dans les clubs. "Ouah, je suis fan de vous", reçoit Wilkinson à son arrivée, qui découvre tout l'engouement local. Parce que s'il y a les "surfeurs" d'un côté, et "les gars plus authentiques" de l'autre, tous vivent au rythme du rugby. C'est pourquoi la Société Générale, à l'initiative de cette série depuis ses débuts, a pensé à associer des joueurs des deux clubs pour découvrir le rugby à l'autre bout du monde : Nouvelle-Zélande, Madagascar, Afrique du Sud... Le premier voyage a de quoi impressionner, avec l'accueil de Paxkal et Xabi, les buteurs qui seront feront face, par Dan Carter dans sa maison familiale, avec le concours de Matt Giteau. Le concours de pénalités entre ces quatre buteurs aux parcours bien différents vaut le détour.

À chaque début d'épisode (il y en a six en tout, d'une trentaine de minutes chacun), on retrouve le théâtre du derby, avec les préparations de ce rendez-vous tant attendu quelques heures avant le coup de sifflet, et des images (sans oublier les discours des légendes) dans les vestiaires des deux équipes...

De bout en bout, on vit une véritable immersion dans le rugby amateur, mais pas seulement celui du Pays basque. L'arrière-pays de Christchurch, avec le club local et la ferme familiale des McCaw, et l'éducation par le rugby sur les plages de Madagascar sont des exemples significatifs de l'impact que peut avoir ce ballon ovale dans le monde. Rien que pour ça, c'est à ne pas rater !