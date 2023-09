Le jeune centre clermontois est revenu sur sa première avec un large sourire. Léon Darricarrère a notamment savouré l’ambiance d’un Michelin en feu.

Léon, qu’avez-vous ressenti au coup de sifflet final ?



Beaucoup d’émotions, vraiment. C’était un match compliqué mai on s’est accroché jusqu’au bout. C’est un plaisir énorme pour moi. Pour une première c’est incroyable. Je pense que je connaîtrai jamais une ambiance comme celle-ci. Avec des supporters comme cela on ne peut que gagner et se donner à fond.



Vous avez dominé les quinze premières minutes avant que le rythme ne baisse. Que s’est-il passé ?



La Rochelle est champion d’Europe. C’était sûr qu’ils allaient réagir après leur entame. On était dans le dur mais on a su remonter et faire face à ces offensives qu’ils ont mené.

Défensivement, votre prestation a été très positive avec seulement dix points encaissés…



On était connectés et on a fait tout le travail qu’il fallait notamment avant la rencontre. La Rochelle a très bien attaqué donc c’est un vrai point positif.

Vous avez fait votre première contre La Rochelle. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?



Beaucoup de choses ! J’ai commencé le rugby là-bas tout jeune, j’ai revu des amis et je ne pouvais pas rêver mieux. Je pense que c’est le plus beau jour de ma vie ! C’est incroyable.

Comment s’est passé la semaine pour vous ?



J’ai été bien épaulé par les joueurs plus expérimentés du groupe. On a un effectif énorme et les mecs ont tous été ultra présents cette semaine. Ils m’ont mis en confiance, je me sentais très bien à l’entraînement et je n’étais pas stressé en match. Je jouais face à Jack Nowell, j’ai grandi en le regardant jouer, mais une fois sur le terrain je ne pensais plus à rien. J’ai été porté par l’ambiance du Michelin. Mon père n’a pas pu venir, il était dégoûté mais devant sa télévision il a dû être à fond !