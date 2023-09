Appelé cet été pour préparer la Coupe du monde avec l’Argentine, le talonneur n’a jamais eu sa chance pendant les matchs de préparation. Pas présent dans la liste finale des Pumas, Facundo Bosch a fait son retour en club, mi-août et il a pu évacuer la frustration.

Parfois, des petits détails dans la façon de s’exprimer ne trompent pas. Cet été, au détour d’une conversation avec Facundo Bosch pour évoquer la préparation des Pumas à la Coupe du monde, le talonneur argentin avait parlé de l’équipe à la troisième personne du pluriel. "Ils vont…" Pas "nous". Nous étions alors début juillet et, dès cet instant, Bosch avait senti que le train du Mondial partirait sans lui, quand bien même il avait été convoqué par Michael Cheika, un an et demi après sa dernière sélection (automne 2021).

Bosch : "Je le voyais venir"

Ce que Bosch avait pressenti est arrivé et quand l’ancien entraîneur du Stade français (2010-2012) a donné sa liste des 33, le talonneur bayonnais n’en faisait pas partie, puisque Julian Montoya, Agustin Creevy et Ignacio Ruiz lui étaient préférés. "Je le voyais venir, ce qui m’a permis de le digérer, nous avouait-il en début de semaine. Je n’ai pas eu la chance de jouer (avec l’équipe une, puisqu’il a fait deux matchs avec Argentine XV, une sélection Pumas secondaire, NDLR). J’ai compris que c’était mort. J’ai pourtant tout fait pour y être et en ce sens, je n’ai pas de regret. Je me suis donné à 100 % pendant la saison à Bayonne, puis pendant la préparation. C’est pour ça que je suis hyper tranquille. Quand tu te donnes à 100 % et que ça ne marche pas, tu ne peux pas t’en vouloir. C’est le plus important. Il y a une partie que je ne contrôlais pas. Les entraîneurs ont fait leur choix.” Désormais présent dans la liste des réservistes, Bosch reste disponible en cas de pépin, mais “on ne souhaite jamais ça aux copains", précise-t-il.

De retour mi-août

C’est le lundi 7 août que Cheika a annoncé la liste des 33 heureux, sans Bosch, donc. Celui-ci a alors demandé à son manager, Grégory Patat, qu’il lui laisse une semaine pour “digérer” cette mauvaise nouvelle et sept jours plus tard, “Facu” était de retour au Pays basque. "Ça a été facile de revenir à la maison. Aujourd’hui, même si j’adore l’Argentine, ma vie et ma maison sont ici", glisse-t-il.

En forme physiquement, la préparation avec les Pumas ayant été “franchement rude”, le talonneur a dit à Patat qu’il voulait jouer dès que possible. Une manière, aussi, de tourner définitivement la page de l’Argentine ? “Elle l’est déjà, assure-t-il. Je voulais jouer pour aider l’équipe. J’ai vu qu’elle marchait bien j’avais envie d’y aller.”

La touche, une question de temps ?

Présent dans les tribunes pour le match d’ouverture contre Toulouse, Facundo Bosch a finalement fait son retour sur le terrain, avec l’Aviron, la semaine passée à Mayol, où il a terminé la rencontre. En 32 minutes sur le terrain, le numéro deux a effectué trois courses avec ballon (14 mètres parcourus) et il a plaqué 8 fois (100%).

Plus globalement, dans le secteur de la touche, son équipe présente quelques lacunes sur ce début de championnat, mais le joueur maintenant expérimenté n’est pas inquiet. "À Toulon, il faisait chaud, la balle glissait beaucoup. [...] Je suis confiant sur comment nous sommes. Il faut juste régler des petits détails pour que l’on puisse proposer un volume de jeu plus important."

On se souvient que, l’an dernier aussi, l’alignement ciel et blanc avait eu du mal en début de championnat, avant d’être nettement plus performant par la suite. Un temps d'adaptation que les Bayonnais espèrent, néanmoins, le plus court possible, dans ce championnat dont la première partie se termine (déjà) ce week-end.