Le club de Lyon annonce ce mercredi la prolongation de son centre Josiah Maraku. Le Néo-Zélandais portera les couleurs du Lou jusqu'en 2026.

Josiah Maraku a convaincu ! Une saison après être arrivé dans le Rhône, le trois-quarts centre a reçu la confiance de ses dirigeants à Lyon puisque les deux parties se sont mis d'accord sur une prolongation de son contrat de deux saisons. Maraku sera donc Lyonnais jusqu'en 2026.

Notre jeune centre néo-zélandais de 23 ans prolonge l'aventure en Rouge et Noir jusqu'en ???? \ud83d\udd34\u26ab\ufe0f

Âgé de 23 ans, il était arrivé de Narbonne. Une saison plus tard, il cumule 17 matchs dont 15 en qualité de titulaire, à chaque fois au poste de second centre. Et surtout, il a marqué un total de sept essais. Une preuve de son adaptation express à la France d'une part, où il était arrivé en 2021 à peine, et au niveau du Top 14.

Cette saison, le Néo-Zélandais (1,80m, 97kg) a déjà pris part aux deux premières rencontres du Lou, avec le numéro 13 dans le dos.