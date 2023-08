Avant de se déplacer à Oyonnax samedi, le Stade toulousain se retrouve face à une problématique au poste d'ouvreur. Avec les absences de Romain Ntamack, Baptiste Germain et Edgar Retière, il semble que seul Billy Searle soit en mesure de couvrir le poste. Il faudra que ce dernier hausse son niveau de jeu.

À la 36e minute de la rencontre entre le Stade toulousain et Montpellier dimanche soir, Baptiste Germain retombait mal après un plaquage sur Alexandre Bécognée. Main au sol, il subissait une torsion du coude et criait instantanément pour témoigner sa douleur. Alors qu'une luxation de l'articulation est fortement crainte, l'ancien Bordelo-Béglais devrait observer une absence de plusieurs semaines minimum. Une bien mauvaise nouvelle pour le Stade toulousain à l'heure d'affronter Oyonnax lors du dernier match du premier bloc de la saison, avant que le Top 14 ne soit coupé pour laisser place à la Coupe du monde.

Alors que les joueurs retenus pour la Coupe du monde profitent de quelques jours de repos, Anthony Jelonch est lui sur les terrains. Le troisième ligne était à l’entraînement avec le Stade toulousain ce mardi.



Parce qu'il faut dire que Germain ne sera pas le seul ouvreur à manquer à l'appel du côté de Charles-Mathon. Il y a bien évidemment Romain Ntamack, blessé gravement au genou lors du match du XV de France face à l'Écosse à la mi-août, et qui doit se faire opérer ce jeudi. Une absence de plusieurs mois est programmée, alors qu'il n'était censé manquer "que" le début de saison en raison de la Coupe du monde. Le jeune Edgar Retière aurait alors pu prendre le relais, mais ce dernier est lui aussi blessé. Il n'a d'ailleurs pas pris part à l'entraînement de ce mardi et est très probablement forfait pour le déplacement dans l'Ain.

Searle comme seule solution

La question de l'ouvreur s'était déjà posée à Toulouse ces dernières années et plusieurs joueurs avaient dépanné à ce poste primordial. L'Argentin Juan Cruz Mallia, l'arrière Thomas Ramos et même le demi de mêlée Antoine Dupont avaient donné un coup de main, plutôt avec succès. Mais les trois joueurs sont convoqués pour la Coupe du monde 2023 et le Stade toulousain doit se tourner vers d'autres pistes. Comme aucun autre polyvalent ne semble évident, il semble donc qu'il ne reste qu'un seul ouvreur à Toulouse : Billy Searle. Arrivé cet été, l'Anglais a disputé les deux premières journées de Top 14 en tant que remplaçant mais ses performances n'ont pas séduit.

Top 14 - Baptiste Germain s'est blessé face au MHR Icon Sport - Icon Sport

Il faut dire que l'ancien joueur de Bath est arrivé en Haute-Garonne en pleine crise de confiance. Depuis 2016, il a multiplié les saisons difficiles que ce soit avec Bristol, les Wasps ou encore Worcester. S'il a su trouver sa place dans les effectifs et trouver du temps de jeu, il a aussi concédé de nombreuses défaites. En six saisons outre-manche, Searle a disputé 96 matchs et a connu la défaite 64 fois en 96 rencontres, avec deux matchs nuls, soit un ratio médiocre de 31,25% de victoires. Sa dernière année en Premiership a aussi été marquée par la disparition des Warriors, qui a forcé Searle a s'engager à Bath. Mais il n'a au final joué que cinq matchs sur l'entièreté de la saison dernière. Ce manque de temps de jeu peuvent peut-être expliquer les quelques fébrilités se sont faites ressentir lors de ses deux entrées en jeu en début de saison. Peu fiable face aux perches (1/3) il n'a pas encore pris la mesure du jeu toulousain.

Sa passe au pied bien sentie pour Barassi contre Montpellier (même si le centre a grossièrement laissé échapper le ballon dans l'en-but adverse) est tout de même la promesse que le joueur de 27 ans a du talent à revendre. Des éclats, Searle aura besoin d'en faire pour permettre à Toulouse d'éviter une deuxième défaite en trois matchs, puisqu'il sera donc très vraisemblablement titulaire. Il pourrait même disputer l'entièreté du match, à moins que le staff toulousain pioche dans les espoirs pour compléter le banc. Si la possibilité de voir Max Auriac semble être écartée, il reste encore le jeune Valentin Delpy, arrivé de Blagnac. Dans tous les cas, Toulouse s'est lancé dans un véritable bricolage.