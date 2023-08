Découvrez la Dream Team de la 2e journée de Top 14 !

Pour cette deuxième journée de Top 14, La Grande Mêlée dévoile l'équipe qui rapportait le plus de points en fonction du règlement du jeu. La meilleure équipe possible pour mettre tes potes ou tes collègues à l'amende dès le départ. La Dream Team est souvent dure à deviner au complet tant le championnat est fait de surprises. Mais avoir plusieurs éléments t'assure normalement un bon score !

On lance LGM Pronos pour le Mondial 2023 ! Défie dès maintenant tes proches pour vibrer pendant deux mois ! Qui sera le meilleur pronostiqueur ? \ud83d\ude0e



Site : https://t.co/1HDnt0D6GG

IOS : https://t.co/FFaUPW3dTo

Android : https://t.co/5deJJNKrfL#PartenariatMidol - @UnibetFrance pic.twitter.com/stO1jU36ZC — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 21, 2023

Dans cette équipe, on ne retrouve pas moins de sept clubs différents. Tous les deux bonifiés, Toulouse et Clermont sont largement représentés avec chacun quatre joueurs dans l'équipe. Auteur d'un essai et d'une prestation aboutie, Théo Ntamack est le capitaine de cette Dream Team, c'est-à-dire le joueur qui rapporte le plus de points. Malgré leurs défaites, le Racing et Lyon font leurs apparitions dans l'équipe, avec Thomas Laclayat et Wame Naituvi pour les Franciliens, et Mickaël Guillard pour le LOU.

Une Dream Team avec 8 clubs représentés ! C'est beau ! ?



T'as eu du flair ou tu feras mieux la semaine prochaine ? pic.twitter.com/vynqIwmeRW — La Grande Mêlée (@lagrandemelee) August 28, 2023

Auteur d'une rentrée décisive, avec notamment un essai, Antoine Miquel est le "supersub" de cette deuxième journée de Top 14, le remplaçant ayant inscrit le plus de points.