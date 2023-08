Le Stade toulousain reçoit Montpellier, ce dimanche soir à Ernest-Wallon. Pour rivaliser avec les Héraultais, le staff d'Ugo Mola, qui peut compter sur le retour de Meafou, a opté pour la jeunesse, avec la titularisation des jeunes Banos et Costes. La charnière est constituée de Graou et Germain. Ainsi, Placines, Arthur Retière et Pierre-Louis Barassi auront le rôle de "supersubs". De même, le MHR compte sur une jeune charnière Coly-Carbonel, et aura sur le banc des atouts à faire valoir, avec Latu, Verhaeghe, Simmonds ou encore Tu'inukuafe.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Lebel ; 14. Tauzin, 13. Costes, 12. Guitoune, 11. Bituniyata ; 10. Germain, 9. Graou ; 7. Ntamack, 8. Roumat, 6. Banos ; 5. Meafou, 4. Fa'asalele ; 3. Franks, 2. Cramont ; 1. Neti (cap.). \ud83d\udccb La compo' des ????? ?? ???? \ud83d\udd25



Nos 23 Stadistes pour la première à domicile \ud83d\udd34\u26ab#STMHR pic.twitter.com/zbnMFZJMsT — Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 26, 2023 Remplaçants : 16. Boubila, 17. Ainu'u, 18. Vergé, 19. Placines, 20. A. Retière, 21. Barassi, 22. Searle, 23. Merkler. Le XV de départ de Montpellier : 15. Tisseron ; 14. Ngandebe, 13. Darmon, 12. Serfontein, 11. Bridge ; 10. Carbonel, 9. Coly ; 7. Bécognée (cap.), 8. Nouchi, 6. Van Rensburg ; 5. Duguid, 4. Stooke ; 3. Rae, 2. Karkadze, 1. Forletta. \ud83d\udd25 LA COMPO DES CISTES \ud83d\udd25



Découvrez la composition de nos Cistes pour le déplacement sur la pelouse du Champion de France, le @StadeToulousain !#TeamMHR \ud83d\udd35\u26aa\ufe0f #STMHR pic.twitter.com/kKfT8qBhU4 — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) August 26, 2023 Remplaçants : 16. Latu, 17. Erdocio, 18. Verhaeghe, 19. Simmonds, 20. Doan, 21. Foursans, 22. Lucas, 23. Tu'inukuafe.