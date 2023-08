En début de semaine, une plainte pour harcèlement a été déposée contre l’Aviron bayonnais par Mathieu Nimis, un ancien salarié du club ayant passé plus de quinze jours en hôpital psychiatrique, à la suite de son licenciement. Joint par nos soins, le président Philippe Tayeb se défend vertement.



De 2009 à 2023, Mathieu Nimis fut, sous la responsabilité du sportif, le « team manager » et l’intendant de l’Aviron bayonnais, soit le préposé à la logistique, au transport et tout ce que l’on considère, en définitive, comme la partie immergée de l’iceberg d’un club de Top 14 ou de Pro D2. Au printemps dernier, Nimis (42 ans) a pourtant dû être hospitalisé deux semaines dans un service psychiatrique après avoir littéralement craqué, moralement comme physiquement.

En préambule, son avocate Maïder Etcheverry explique : "Ces dernières années, on a soumis Monsieur Nimis à des conditions de travail absolument insupportables. Au-delà des heures supplémentaires, en volume considérable,Mathieu Nimis était présenté comme le professionnel à joindre pour toute demande, sept jours sur sept, à toute heure du jour et de la nuit. Privé de fait de toute déconnexion, la sphère professionnelle a peu à peu envahi la sphère privée et altéré son état de santé. Mon client l’a signalé à l’employeur, en vain".

Une dépression accompagnée d’idées noires

C’est alors que Mathieu Nimis a flanché : "Il pouvait parfois travailler jusqu’à 70 heures payées sur la base de 39 et peu à peu, un épuisement physique et psychologique s’est installé. Jusqu’au jour où il a appris que l’Aviron cherchait à recruter un nouveau team manager et que pour rompre le contrat de mon client, une faute professionnelle était évoquée par le club. Ce fut pour lui la goutte d’eau : tout a lâché, il a craqué et fut dans la foulée hospitalisé quinze jours dans un service psychiatrique. Ce n’est même plus un burn-out à ce niveau-là. C’est une dépression sévère, mêlée à l’apparition d’idées noires". La procédure de licenciement de Mathieu Nimis, elle, surviendrait justement lors de cette période d’hospitalisation. A ce sujet, Philippe Tayeb a également réagi : "À ce jour, je ne suis pas au courant des supposées 70 heures de Monsieur Nimis mais je demanderai des explications à sa hiérarchie sportive."

De fait, Maître Etcheverry accompagne aujourd’hui Mathieu Nemis -actuellement en arrêt de travail- sur divers fronts : la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la CPAM, d’abord ; sur le sujet d’une procédure prud'homale, en contestation du licenciement évoqué plus haut, aussi. Enfin, une plainte pour harcèlement moral, travail dissimulé et tentative d’extorsion a dernièrement été remise au procureur du tribunal de Bayonne. Joint par nos soins, le président Philippe Tayeb, le président de l’Aviron bayonnais, s’est ce jeudi matin vivement défendu et assure que le motif de licenciement était trop sérieux pour rester sans réaction.

"Déjà, vous m’apprenez le dépôt de cette plainte. Ensuite, je n’avais aucune intention de licencier Monsieur Nimis mais les faits découverts à son propos étaient trop graves. Je n’ai aucun grief concernant monsieur Nimis puisque je lui avais donné toute ma confiance sur le plan sportif ou encore les relations avec les services administratifs en octobre 2022 : après son licenciement, nous avons dû trouver un team manager en urgence et croyez-moi, ce fut un préjudice pour le club. Mais les faits auraient été imputés à n’importe lequel de mes salariés, la décision aurait été la même. On ne peut bafouer la dignité de salariées en exposant une poupée gonflable avec, autour du cou, une accréditation portant les noms de celles-ci. J’ai reçu, dans mon bureau, deux femmes en pleurs, en état de choc et me devais de réagir". Quelle que soit la vérité, le litige entre Mathieu Nimis et l’Aviron bayonnais est désormais entre les mains de la justice.

La Grande Mêlée se met en mode Coupe du monde

Coup d’envoi du Mondial le 08/09 ! Pour l’occasion, Midi Olympique et La Grande Mêlée lancent leur grand jeu de pronostics : LGM Pronos – La Grande Mêlée fait son prono ! La plateforme de paris fictifs entre collègues, coéquipiers et amis autour des matchs du Mondial 2023. Alors, qui sera le meilleur pronostiqueur ?

Le site web : cliquez ici !

Télécharge ton app IOS : cliquez ici !

Télécharge ton app Android : cliquez ici !

Rejoins-nous dès maintenant, crée ta ligue entre copains et vis la plus grande des compétitions de rugby à 200% !