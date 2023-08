Découvrez la Dream Team de la 1ère journée de Top 14 !

Pour cette première journée de Top 14 et pour toute la saison à venir, La Grande Mêlée vous dévoile l'équipe qui rapportait le plus de points en fonction du règlement du jeu. La meilleure team possible pour mettre tes potes ou tes collègues à l'amende dès le départ. Bon, la Dream Team est souvent dure à deviner au complet tant le championnat est fait de surprises. Mais avoir plusieurs éléments t'assure normalement un bon score !

Pour ces débuts, le Racing 92 démarre fort avec la présence de son demi de mêlée Nolann Le Garrec qui, grâce à ses 74,1 points, sera le capitaine de cette équipe. Il y retrouvera son coéquipier Camille Chat. Parmi les titulaires, on retrouve quatre Castrais, ce qui en fait le club le plus représenté de la journée (Dumora, Ardron, Staniforth et Hounkpatin). Le CO a battu Pau sur un fil 24 à 23. Vainqueurs de Clermont (36-17), les promus oyomens sont au nombre de trois titulaires (Soulan, Millet, Raynaud), tout comme les Lyonnais Mignot en tant que titulaire, Godwin remplaçant et Rey est le supersub de la journée. Derrière, Baget et Darmon complètent la ligne arrière tandis que Cassiem prend place en troisième ligne avec Bécognée. Les Parisiens Gabrillagues, en deuxième ligne, et Segonds, sur le banc, sont eux aussi présents.

LGM vous attend pour faire votre équipe dès la deuxième journée et n'oubliez pas dès le début de la Coupe du monde : La Grande Mêlée continue avec "LGM Pronos".