Le Mondial va débuter le 8 septembre prochain ! Pour l’occasion, Midi Olympique et La Grande Mêlée lancent leur grand jeu de pronostics : LGM Pronos – La Grande Mêlée fait son prono ! L'occasion de jouer les pronostiqueurs lors de tous les matchs. Alors, qui sera le meilleur pronostiqueur ? Rejoins-nous dès maintenant, créé ta ligue entre copains et vis la plus grande des compétitions de rugby à 200% !

On s'est déjà tous retrouvés autour d'un verre avec des amis, en train de débattre des matchs à venir pendant des heures. Et comme lors de chaque discussion, personne n'arrive à tomber d'accord. Durant la Coupe du monde, vous aurez l'occasion de démontrer toutes vos connaissances sans hausser la voix grâce à LGM Pronos ! Les règles sont simples, il faut trouver le bon pronostic pour tous les matchs du Mondial ! En partenariat avec le site de paris sportifs Unibet, La Grande Mêlée fait tout pour pimenter votre compétiton, et bien évidemment vous permettre de chambrer vos potes, toujours autour d'un verre si vous le souhaitez... On lance LGM Pronos pour le Mondial 2023 ! Défie dès maintenant tes proches pour vibrer pendant deux mois ! Qui sera le meilleur pronostiqueur ? \ud83d\ude0e



Site : https://t.co/1HDnt0D6GG

IOS : https://t.co/FFaUPW3dTo

Android : https://t.co/5deJJNKrfL#PartenariatMidol - @UnibetFrance pic.twitter.com/stO1jU36ZC — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 21, 2023 8 journées jusqu'à la finale Le règles du jeu sont simples, le "championnat" va se découper en huit journées. Durant la première phase, chaque fin de semaine correspond à une journée. Au niveau des rencontres, il faudra simplement déterminer votre vainqueur, ou miser sur le match nul ! Pour chaque match, vous serez récompensés de votre prise de risque ! Pour cela, des points seront prévus en fonction de la "probabilité" de voir telle ou telle équipe s'imposer. Plus une équipe est favorite, moins vous aurez de points à gagner en la choisissant victorieuse (à l'inverse, vous aurez plus de points en choisissant son adversaire).



Pour certains matchs, nous vous poserons aussi des questions bonus ! Nous vous demanderons par exemple de pronostiquer le nombre de points marqués par une équipe, le nombre d'essais inscrits dans la rencontre ou encore le score exact ! Vous serez classés par défaut avec l'ensemble des participants dans la ligue générale mais vous avez surtout la possibilité de créer des ligues privées avec vos amis, votre famille ou vos collègues ! Les classements seront mis à jour après chaque match. Un exemple simple pour comprendre comment marquer des points Prenons par pur hasard... le France-Nouvelle Zélande du 8 septembre prochain. Admettons que la victoire de la France rapporte 30 points, celle de la Nouvelle-Zélande 25 points et le match nul 45 points. Si vous décidez de placer 2 extra-ballons sur ce match et de miser sur la France, vous gagnerez donc 60 points (30x2) si la France l’emporte. Si vous placez 3 extra-ballons et que la France gagne, vous obtiendrez 90 points. Au-delà de plusieurs lots à gagner en rapport avec Unibet, le grand gagnant de la ligue générale remportera 1 an d'abonnement numérique Midi Olympique/Rugbyrama + 1 pack maillot des Bleus, un ballon et des goodies. Pour jouer : Le site web : cliquez ici ! Télécharge ton app IOS : cliquez ici ! Télécharge ton app Android : cliquez ici ! Rejoins-nous dès maintenant, crée ta ligue entre copains et vis la plus grande des compétitions de rugby à 200% !