Expulsé dès la troisième minute du match de la première journée face à l'UBB, Boris Palu s'est rendu coupable d'un déblayage non-maîtrisé. Le directeur national de l'arbitrage Franck Maciello explique en quoi le carton rouge était, sur cette action, la sanction logique.

Troisième minute de jeu entre le Racing 92 et l'UBB. Boris Palu, visiblement interloqué, sortait progressivement du terrain, haussant les épaules et interrogeant son banc. Le deuxième ligne venait de voir Vincent Blasco-Baque, arbitre de la rencontre, lui infliger un carton rouge après une action assez singulière. Alors que le Racing 92 se trouvait en possession du ballon à cinq mètres de la ligne, Palu se rendait coupable d'un déblayage dangereux sur le capitaine bordelo-béglais Jefferson Poirot. En voulant lui porter une prise crocodile, le Francilien retombait sur le genou du pilier, lui provoquant ainsi une vilaine torsion du genou. "Vous attaquez et vous retombez sur l'articulation. Il y a une torsion", éclairait l'officiel sur le moment.

"La prise corcodile en elle-même n'est pas sanctionnable"

Et alors que Poirot sortait blessé, Palu voyait lui donc rouge. Une sanction amplement méritée, jugeait après coup Franck Maciello, le directeur national de l'arbitrage à la FFR. "Ce sont les nouvelles directives données par World Rugby, confirmait-il. Il faut sanctionner avec la plus grande sévérité ces déblayages où le déblayeur va tomber sur un membre inférieur, comme une jambe, de tout son poids. C'est une directive que nous devrions aussi voir appliquée à la Coupe du monde."

Maciello précisait tout de même que la sanction ne s'appliquait pas sur la prise crocodile, mais bien sur la non-maîtrise de celle-ci par Palu : "La prise corcodile en elle-même n'est pas sanctionnable si le déblayeur tombe à côté du joueur. Mais s'il retombe sur la jambe, il faut sanctionner." Le déblayeur doit maîtriser sa retombée et c'est en ce sens que Palu, mais aussi le Grenoblois Pierce Phillips vendredi, ont été exclus. Leur suspension sera connue prochainement.