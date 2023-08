Dans cet affrontement haletant entre les deux derniers demi-finalistes, Nolann Le Garrec a été irrésistible, à l'inverse de Boris Palu, exclu dès la troisième minute suite à un mauvais déblayage.

Les Tops

Nolann Le Garrec

Le numéro 9 francilien a été irrésistible. Logiquement titulaire pour la première du Racing cette saison, Nolann Le Garrec a franchi à deux reprises et a mis le feu à la défense bordelaise durant tout le premier quart d’heure de jeu. Des efforts récompensés dès la 15ème minute, avec deux toupies à cinq mètres de la ligne et le premier essai de la partie. A la demi-heure de jeu, Le Garrec a été plus malin que tout le monde en récupérant un ballon contré qui aurait pu se transformer en occasion d’essai pour le Racing. Enfin, son interception à la 48ème a scellé le sort de la rencontre.

Romain Buros

L’arrière bordelais a une nouvelle fois confirmé son standing. Cadre de l’UBB depuis plusieurs années, Romain Buros a été d’une sérénité impressionnante dans le fond du terrain bordelais. Capable de relances bien senties et de coups de pied de mammouth, l’arrière de l’UBB a soulagé ses coéquipiers à de nombreuses reprises.

Jordan Joseph

Quel retour de Joseph en terre francilienne ! Constamment dans l’avancée ballon en main, l’ancien palois a été infiniment précieux dans le pack du Racing. En 52 minutes de jeu à Paris La Défense Arena, Joseph a porté le ballon à onze reprises et a cassé trois plaquages. Pas encore à 100%, le numéro 8 francilien a en tout cas marqué les esprits pour son retour en ciel et blanc...

Les Flops

Boris Palu

Le deuxième ligne francilien a payé, malgré lui, la nouvelle règle des rucks. Dès la troisième minute, Boris Palu a cherché à déblayer Jefferson Poirot mais le pilier bordelais s’est tordu le genou. Une action terrible pour le Girondin, et qui n’était jusqu’ici pas sanctionnée. Mais malheureusement pour Palu, cette saison marque un tournant où ce type d’action est pénalisable et sanctionnable d’un carton rouge. L’arbitre de la rencontre, M. Blasco-Baqué, s’est donc exécuté en excluant Palu.

Kane Douglas

L’Australien a lui échappé à l’exclusion. En fin de première période, le deuxième ligne de l’UBB s’est rendu coupable d’un plaquage à retardement au niveau de la tête mais a finalement écopé d’un carton jaune. Peu sollicité dans le jeu, Douglas n'a pas livré sa plus grande rencontre sous le maillot bordelais.

Zack Holmes

Le demi d’ouverture girondin n’a pas marqué des points dans les Hauts-de-Seine. En l’absence de Matthieu Jalibert, Zack Holmes a manqué une transformation pourtant dans ses cordes et a surtout permis à Nolann Le Garrec de signé un doublé en se faisant intercepter. Quelques minutes après cette bévue, l’ouvreur australien a failli se faire surprendre à la réception d’un coup de pied dans ses vingt-deux mètres. Jordan Joseph a capté le ballon au nez et à la barbe d’un Holmes très peu en vue ce samedi…