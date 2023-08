Emblématique joueur et capitaine de l'AS Montferrand, Jacques Rougerie est décédé, ce samedi 12 août 2023, à l'âge de 78 ans.

C'est une bien triste nouvelle pour le rugby français. L'ASM Clermont Auvergne a annoncé, ce dimanche, la disparition de Jacques Rougerie. Pilier historique de l'équipe auvergnate, surnommé "le cube" par les spécialistes, fans et amateurs de l'ovalie, Jacques Rougerie a brillé avec Clermont dans les années 70. Formé à Tulle et passé par Limoges, il était arrivé à l'AS Montferrand en 1968.

International français

En 1970, il disputait sa première finale du championnat de France et s'était incliné contre La Voulte (3-0). Six ans, plus tard, Jacques Rougerie avait emmené son équipe jusqu'en finale du challenge Yves-du-Manoir. Une finale que l'ASM avait remportée, haut la main, contre Graulhet (40-12). Au total, l'Ariégeois de naissance, a disputé 176 matchs avec le club auvergnat.

\u2b1b\ufe0f Jacques Rougerie nous a quittés



Le club a appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Jacques Rougerie. Pilier historique des Jaune et Bleu, « le cube » avait porté durant les années 70 haut les couleurs de notre club avant de devenir un membre fondateur des…

Le 27 octobre 1973, Jacques Rougerie honorait sa première et unique sélection avec le XV de France, lors d'un test-match au stade Chaban-Delamas de Bordeaux face au Japon. Un match dont les Français sortent vainqueurs (30-18).

Dans les années 2000 et pendant près de 20 ans, Jacques Rougerie a vu Aurélien, cadet de ses trois fils, briller sur les terrains, en France comme à l'international, et devenir une véritable légende du club en étant le premier capitaine de Clermont à remporter le bouclier de Brennus.

La rédaction du Midi Olympique et de Rugbyrama adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jacques Rougerie.