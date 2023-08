Coupe du Monde de Rugby : Hôtels, airbnb, nos conseils pour trouver un hébergement à Lyon pendant le Mondial

Planifiez votre séjour à Lyon pendant la Coupe du Monde de Rugby 2023 en découvrant les meilleurs endroits où loger. Que vous recherchiez un hôtel ou un airbnb, nous avons sélectionné pour vous les hébergements parfaits pour profiter pleinement de l'événement sportif tant attendu.



Attention, ces derniers mois nous observons une très forte pression sur l'hôtellerie. Plusieurs établissements sont complets. Voici quelques adresses qui pourraient vous être utiles. Pensez à regarder régulièrement, des disponibilités dans les différents hôtels peuvent se libérer d'un jour à l'autre. Les hôtels les plus proches des stades sont très prisés alors il faudra sans doute faire des concessions et se diriger vers des logements plus excentrés.

Aux abords du stade

* À noter : Le Groupama Stadium se situe dans la commune de Décines-Charpieu (65150).

- B&B HOTEL Lyon Grand Stade Meyzieu : 8 ter rue de la République, 69330 Meyzieu. Situé à 15 minutes de marche du Groupama Stadium. Comptez 29 minutes de route pour rejoindre le centre-ville, 27 minutes pour la Confluence. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est situé à 12 km. L'hôtel se trouvant à proximité de la Nationale, vous pourrez rejoindre l'A46 en une dizaine de minutes.

- Kyriad Lyon Est Stadium Eurexpo Meyzieu : 2 Rue du 24 avril 1915, 69330 Meyzieu. Situé à 5 minutes à pied du Groupama Stadium et à 10 minutes de route du parc des expositions Eurexpo. La piste cyclable Via Rhôna se trouve à proximité. L’aéroport le plus proche, celui de Lyon-Saint-Exupéry, est installé à 9 km. Le centre-ville est accessible en 28 minutes de route.

- KOPSTER Hotel Lyon Groupama Stadium : 12 Avenue Simone Veil, 69330 Meyzieu. Situé à une minute à pied du stade. Le centre-ville est accessible en 23 minutes de route. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, le plus proche, est implanté à 9 km. La gare quant à elle se rejoint en 20 min de route, ou 39 minutes de transports.

Dans le centre-ville

- Greet Hotel Lyon Confluence : 26 cours De Verdun Perrache, 2e arr. Situé sur la Presqu'île de Lyon, à 18 minutes de marche de la place Bellecour. Pour rejoindre le Groupala Stadium, vous pouvez opter pour la voiture ou les transports. Comptez 27 minutes de route, ou 43 minutes de métro, puis tramway. La gare de Lyon-Perrache se trouve à 230 mètres, et l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est situé à 31 km.

- Appartement avec vue sur Rhône - Chez Maud : Avenue Leclerc, 7e arr. Logement entier avec vue dégagée sur le Rhône. Une chambre lit double, salle de bains et place de parking. Le stade est joignable en 27 minutes de voiture. Comptez une heure de transports, via le métro et le tramway.

- Nid Douillet Chic - Chez Brice : Boulevard des Castors, 5e arr. Appartement T1. Situé dans le quartier des affaires à quelques minutes de la Presqu'île de Lyon. Groupama Stadium accessible en 29 minutes de route. Situé à 35 minutes de route de l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry, à 17 minutes de la gare Lyon Part-Dieu.

Plus excentré

- Eklo Lyon : 2 Rue Simone Veil, 69200 Vénissieux. Situé à Vénissieux, à 16 minutes de route du Groupama Stadium. Vous pourrez rejoindre le Parc de Parilly et son hippodrome en 21 minutes de marche. le centre-ville de Lyon est accessible en voiture en 16 minutes. Implanté à 8,4 km de la gare de la Part-Dieu et 23 km de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.

- Maison d'hôtes chez Aud : 50 Rue du Mollard, 01120 Dagneux. À 23 km du stade Groupama, à 25 km du musée des beaux-arts de Lyon et à 27 km du musée Miniature et Cinéma. L'aéroport le plus proche, Lyon-Saint-Exupéry, se trouve à 16 km. La gare Part-Dieu est à 23 km.

- Moxy Lyon Airport : Saint Exupery Aéroport de Lyon, 69125 Saint-Exupéry. Situé à 13 minutes de route du Groupama Stadium. Comptez 47 minutes de trajets en train puis tramway. Le seul hôtel situé à seulement 5 minutes de toutes les zones d'embarquement de l'aéroport ainsi que de la gare TGV de Lyon Saint-Exupéry.