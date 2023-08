Lancée le 22 juin dernier, la campagne de réabonnement de La Rochelle a tout explosé cette saison. À l'exception de quelques dizaines de personnes, tous les abonnés la saison dernière ont renouvelé leur engagement. De ce fait, ils sont plus de 7000 à avoir été placés en liste d'attente, c'est fou !

C'est une pure folie. On ne présente plus le public rochelais, réputé pour sa fidélité dans les tribunes du stade Marcel-Deflandre, mais les chiffres annoncés pour la nouvelle saison par le club à la caravelle ont de quoi donné le tournis.

Lancée le 22 juin dernier et clôturée il y a quelques jours, la campagne de réabonnement du champion d'Europe a tout explosé pour cette saison 2023/2024. 99,5% des personnes abonnées lors du dernier exercice ont renouvelé leur engagement.

Thomas Rousseau, le Directeur d’Exploitation du Stade Rochelais s'est exprimé sur ces données : "C’est sans précédent. Le taux de réabonnement est toujours très important, mais là c’est exceptionnel, cela ne représente que quelques dizaines de personnes qui ne se sont pas réabonnées. Le motif évoqué le plus régulièrement est le déménagement."

7200 personnes sur liste d'attente

Alors bien évidemment, cette fidélité ne fait pas toujours des heureux. Actuellement, pas moins de 7200 personnes sont sur liste d'attente pour tenter de s'approprier un siège des tribunes de Marcel-Deflandre pour les prochains mois. À titre de comparaison, selon nos confrères de Sud Ouest, ils étaient seulement 1400 l'année dernière au même moment.

Pour contenter le maximum de personnes, les dirigeants maritimes doivent donc innover. "Pour satisfaire le plus de supporters possible, nous avons imaginé un système 'd’abonnement partagé' : chaque réserviste aura la possibilité, dans la limite des places disponibles, d’acheter un pack de 7 matches soit la moitié de la saison à domicile, a déclaré Thomas Rousseau. 500 places seront disponibles avec cette formule, réparties dans toutes les catégories, c’est donc la possibilité pour 1000 supporters de s’abonner, au moins pour la moitié des matches de la saison."

Pour résumer, un siège pour deux durant l'intégralité de la saison. 1000 personnes seront retenues pour ce "pack de sept rencontres."

80 guichets fermés consécutifs

Les supporters rochelais n'attendent pas la campagne de réabonnement pour prouver leur fidélité envers les Jaune et Noir. La Rochelle est actuellement sur une série de 80 guichets fermés consécutifs. Le dernier en date était face au Stade français, lors de l'ultime journée de la phase régulière du précédent championnat.

Le 81ème pourrait bien être le 20 août prochain lors de la réception de Montpellier pour le compte de la deuxième journée de Top 14. Et quand on voit les chiffres évoqués ci-dessus, on n'a pas trop de doutes...