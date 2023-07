In Extenso Supersevens - Nicolas Depoortere, des UBB S7ven au maillot du XV de France U20

Partenariat Midol - L’In Extenso Supersevens revient en septembre pour sa quatrième édition. À Clermont-Ferrand le 15, à Lyon le 22 et à Pau le 29, les 16 équipes professionnelles tenteront de se qualifier pour l'étape finale. L'occasion pour les jeunes pépites de se montrer, à l'image de Nicolas Depoortere.

Qui s'imposera cette année et succédera à Monaco ? Les quatorze équipes de Top 14 et les deux équipes invitées, le Monaco Rugby Seven et les Barbarians Français (Baabaas Sevens), se retrouveront dès le 15 septembre sur la pelouse de Stade Marcel-Michelin de Clermont-Ferrand pour la quatrième édition du In Extenso Supersevens 2023.

#InExtensoSupersevens

La billetterie des étapes qualificatives de l’In Extenso Supersevens est ouverte !

Vision de jeu, vitesse, agilité, offloads, crochets et passes précises sont les ingrédients du championnat !

Réservez vos places\ud83d\udc49 https://t.co/hKZD9JPQl1 pic.twitter.com/EMDuBMUNF7 — IN EXTENSO SUPERSEVENS Rugby (@supersevens) May 26, 2023

Créé dans le but de “soutenir le développement du rugby à 7 en France et préparer 2024, L’In Extenso Supersevens a été pensé il y a 7 ans avec les clubs pour faire émerger des talents pour les clubs et l’équipe de France” (LNR). Une intention commune à son partenaire titre, In Extenso, l’un des leaders de l’expertise comptable en France : “Dans notre domaine, nous sommes aussi là pour faire éclore des talents. À la fois chez nous, avec les jeunes qui nous rejoignent, mais aussi, chez nos clients, en les aidant à franchir les paliers” selon les mots de son Président du Directoire, Antoine de Riedmatten.

Sous les projecteurs

En quatre éditions, In Extenso et la Ligue Nationale de Rugby sont parvenus à propulser de jeunes joueurs sur le devant de la scène : “à faire en sorte que certains d’entre eux soient un peu plus visibles. Ce qui leur a permis de signer des contrats professionnels en Top 14 ou Pro D2, ou bien de venir élargir le vivier de l’équipe de France à sept”, à l’instar de Nicolas Depoortere, centre de l’Union Bordeaux Bègles et du XV de France U20, qui a participé à l’In Extenso Super Seven 2022.

Après une première saison 2021-2022 avec les Espoirs de l’UBB, et une tournée U20 Summer Series avec les Bleuets, Nicolas Depoortere s’est révélé en rugby à sept sur la pelouse du Stade du Hameau de Pau, pour la dernière journée qualificative de l’In Extenso Super Seven 2022. Auteur de l’un des plus beaux essais de l’étape paloise, face à Monaco, le trois-quarts centre a brillé et fait briller les couleurs de l’UBB s7ven, septième du classement général.

Du bordeaux au bleu

Une première expérience en rugby à 7 et une performance personnelle qui l’ont plus tard mené à porter les couleurs de l’Équipe de France à 7 Développement à l’occasion d’un tournoi à Dubaï au mois de décembre 2022. Pour sa première saison sous contrat professionnel, Nicolas Depoortere peut se féliciter d’avoir un palmarès de seven presque aussi fourni que celui à XV : douze rencontres de Top 14 pour deux essais, neuf apparitions en Bleuets, dont cinq en Coupe du monde, compétition qui a d’ailleurs fini de le révéler au grand public. Il a su trouver sa place parmi les cadres de l’équipe, portant même le brassard de capitaine lors du dernier match de phase de poule face au pays de Galles, et réussissant l’exploit d’inscrire son nom au palmarès des meilleurs marqueurs de la compétition en inscrivant cinq essais en cinq matchs.

Le jeune et polyvalent trois-quarts centre bordelais est très certainement le dernier exemple en date de ces joueurs de talents bruts que l’In Extenso Supersevens n’a fait que sublimer, leur offrant la possibilité de jouer professionnellement à sept. De quoi permettre à ces futures pépites de développer leur jeu et de devenir des éléments essentiels de leurs futurs clubs et équipes.

In Extenso, révélateur de talents

"Grâce à nos 5 800 collaborateurs, nous accompagnons plus de 120 000 entrepreneurs partout en France. Ce que nous cherchons avant tout c’est la passion qui est en chacun, celle qui permet aux talents de se révéler, de grandir ensemble et d’offrir les meilleurs services. Ce pourquoi nous sommes fiers d’être partenaires du Supersevens qui offre l’opportunité aux jeunes talents de s’épanouir."