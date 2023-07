Coupe du Monde de Rugby : Hôtels, airbnb, nos conseils pour trouver un hébergement à Toulouse pendant le Mondial

Planifiez votre séjour à Toulouse pendant la Coupe du Monde de Rugby 2023 en découvrant les meilleurs endroits où loger. Que vous recherchiez un hôtel ou un airbnb, nous avons sélectionné pour vous les hébergements parfaits pour profiter pleinement de l'événement sportif tant attendu.



Attention, ces derniers mois nous observons une très forte pression sur l'hôtellerie. Plusieurs établissements sont complets. Voici quelques adresses qui pourraient vous être utiles. Pensez à regarder régulièrement, des disponibilités dans les différents hôtels peuvent se libérer d'un jour à l'autre. Les hôtels les plus proches des stades sont très prisés alors il faudra sans doute faire des concessions et se diriger vers des logements plus excentrés.

Aux abords du Stadium

*À noter : la plupart des hébergements aux abords du Stadium sont des appartements. Les hôtels se font plutôt rares dans cette zone.

- Lagrange Aparthotel Toulouse Saint-Michel : 36 Grande Rue Saint Michel. Situé à seulement 160 mètres de la station de métro Saint-Michel, à 10 minutes à pied du musée d'histoire naturelle et à 1,5 km du stade de Toulouse. 18 minutes à pied, 15 minutes en transports pour se rendre au Stadium. Se trouve à 35 minutes en tramway de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

- Evasion dépaysante en bord de Garonne : 14 Place André Daste. Appartement de 90m² disposant de 3 chambres. À 2,4 km de la station de métro Carmes pour rejoindre l'hyper-centre et à 2,5 km du jardin royal. Pour se rendre au Stadium, 10 minutes à pied. L'aéroport de Toulouse-Blagnac est implanté à 11 km.

- Le Quatrième Horizon : 4ème étage, 166 Avenue de Muret. À moins de 1 km du stade (10 minutes à pied), à 3,3 km du Zénith et à 6,2 km de l'amphithéâtre Purpan-Ancely. Cet appartement se trouve à 2,2 km de la station de métro Carmes, hyper-centre.

Dans le centre-ville

- Le Songe du Capitole : 10 Place du Capitole. Situé au cœur de la ville rose; Appartement de 47 m² avec deux couchages et possibilité de loger 4 personnes. À proximité du Pont Neuf, de la station de métro Esquirol et de la station de métro Jeanne d'Arc. L'aéroport de Toulouse-Blagnac est implanté à 8 km. Pour se rendre au Stadium, il vous faudra 27 minutes en transports.

- Hôtel Croix Baragnon : 17, rue Croix Baragnon. Situé au cœur de Toulouse, à 20 minutes en voiture de l'aéroport de Toulouse-Blagnac et à 2 km du stade de Toulouse. La gare de Matabiau est accessible en un peu plus de 20 minutes à pied. Le musée Augustins, le quartier des Carmes, la cathédrale Saint-Étienne et la place du Capitole sont accessibles en moins de 5 minutes à pied.

- Hôtel Victor Hugo : 26 Boulevard de Strasbourg. Situé à 10 minutes à pied de la gare Matabiau et à 350 mètres de la station de métro Jean Jaurès. À 100 mètres de la station de métro Jeanne d'Arc. La navette aéroport s'arrête régulièrement à 50 mètres de l'établissement. Le Stadium est accessible en 25 minutes grâce aux transports en commun.

Plus excentré

- Zenitude Hôtel : 1, Allée Antoine Osete. En face de l’hippodrome, près des jardins du Barry. Le Stadium de Toulouse est accessible à 4 km (43 minutes à pied, 29 en transports). 8 minutes en voiture de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. La station de métro Les Arènes, qui donne accès à toute la ville de Toulouse est à 15 minutes de l'établissement.

- Hôtel Alizé : 17 Rue Baqué. Situé dans le quartier pittoresque des Minimes. À moins de 10 minutes en métro (ligne B) de la gare et de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Le Stadium se trouve à 18 minutes en voiture et 30 minutes en transports.

- Campanile Toulouse Balma : rue Maurice Hurel. À proximité de la Cité de l’espace, à 9 km à l’est du centre-ville de Toulouse et 9 km du Stadium (accessible à 12 minutes en voiture et 53 minutes en transports). Le Campanile est facilement accessible par l’autoroute A61.