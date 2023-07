La Rochelle assure sa ligne de trois-quarts en recrutant Akuila Joeli Tabualevu (28 ans) en tant que joker Coupe du monde. Après deux saisons en Nationale du côté de Valence-Romans, il connaîtra ses premiers pas en Top 14.

Tabualevu jouera dans le grand bain. Le trois-quarts centre fidjien rejoint La Rochelle pour la période du Mondial. Arrivé en France en 2014 et formé à Provence Rugby, Akuila Joeli Tabualevu est d'abord passé par Rouen (2019-2020) avant de rejoindre Valence-Romans et d'y jouer trois saisons.

Cette saison, il a disputé quinze rencontres. Capable de dépanner à l'arrière et sur l'aile, il connaîtra le Top 14 pour la première fois. Il devrait pouvoir compenser les sélections d'Ulupano Seuteni avec les Samoa, de Levani Botia avec les Fidji et de Jonathan Danty avec le XV de France.

Deuxième joker médical

Tabualevu est le deuxième joker annoncé par le Stade Rochelais. Jeudi, c'est le jeune talonneur australien de 21 ans, Billy Polard, qui était officialisé par le club. La Rochelle qui compte neuf de ses joueurs appelés pour préparer la Coupe du monde (du 08 septembre au 28 octobre), rien qu'avec le XV de France.

Les piliers Uini Atonio et Reda Wardi, le talonneur Pierre Bourgarit, les troisième ligne Grégory Aldritt, Yoan Tanga et Pierre Boudehent pour le pack d'avants. L'ouvreur Antoine Hastoy, le centre Jonathan Danty et l'arrière Brice Dulin pour la ligne de trois-quarts.