Clermont a repris le chemin de l’entraînement ce lundi. Avec un staff presque intégralement renouvelé et de nouvelles têtes dans l’effectif, l’ASM ne dispose pas encore de l’intégralité de son groupe.

Retour au charbon pour Clermont. Alors que le Tour de France a mis en effervescence la métropole des Arvernes, les joueurs de l’ASM ont repris l’entraînement ce lundi 10 juillet. Au stade des Gravanches, à l’extérieur de Clermont, un groupe d’une trentaine de Jaunards a remis le bleu de chauffe sous une chaleur de saison. Au milieu de deux cent supporters, qui ont pu découvrir quelques nouvelles têtes de l’effectif, Julien Laïrle s’est chargé de diriger la première partie de l’entraînement. La voix éclatante de l’ancien entraîneur de Bordeaux-Bègles a résonné sur la pelouse des Gravanches. Au programme, beaucoup de jeu avec ballon avec un axe dirigé sur le petit périmètre et les montées défensives. Les deux cent curieux ont pu apprendre à connaître Enzo Sanga, Joris Jurand, Rob Simmons, Henzo Kiteau, Caleb Timu et Pierre Fouyssac.

Un groupe encore incomplet

L’ancien arrière briviste est déjà en forme, lui qui s’entraîne individuellement depuis juin. "Je suis heureux d’être là, il y a eu du rythme d’entrée. C’était un bon entraînement pour la reprise, on a un peu transpiré sous la chaleur donc ça fait du bien (rires). J’ai pu travaillé avec certains kinésithérapeutes de Brive avant d’arriver à Clermont. J’ai été bien pris en charge et c’était important pour moi d’arriver en forme à l’ASM. Je suis comme un homme neuf et je suis prêt à vivre de nouvelles aventures !" se réjouissait Joris Jurand. Le néo-clermontois a terminé sa séance, comme tous les trois-quarts, sous l’œil avisé de Ian Vass. Le nouvel entraîneur du jeu au pied, a conclu cette reprise par une séance de coups de pied rasants pour tous les trois-quarts. Une nécessité pour Christophe Urios qui estime que ses arrières doivent déjà se mettre au diapason dans ce registre.

Une grande partie de l'effectif était au rendez-vous ce lundi. Clément Labonne - Clément Labonne

Le manager clermontois et ses adjoints ont donc lancé la saison ce 10 juillet mais devront attendre novembre pour exploiter le plein potentiel de leur équipe puisque Benjamin Urdapilleta n’arrivera à Clermont que ce mardi. Baptiste Jauneau jouera la finale du Mondial des U20 face à l'Irlande avant de revenir en Auvergne. Chris Gabriel était lui ménagé. Pour rappel, Marcos Kremer, Tomas Lavanini, Bautista Delguy (Argentine), Fritz Lee (Samoa), George Moala (Tonga) sont actuellement retenus en sélection pour préparer la Coupe du monde. Pita Gus Sowakula disputera lui le championnat des provinces néo-zélandaises et n’arrivera que fin octobre. Folau Fainga'a sera lui aussi en retard et pourrait disputer le Mondial avec l'Australie.