La fête continue pour Oyonnax. Promu en première division il y a un mois, le club a ce vendredi annoncé la prolongation de son capitaine Tommy Raynaud. Arrivé en 2016 en provenance de Narbonne, le pilier de 29 ans a décidé de prolonger de deux saisons.

\u270d\ufe0f ???????????? I Avec ʙᴅᴏ ᴀᴠᴏᴄᴀᴛs, nous avons le plaisir de vous annoncer la prolongation du contrat de notre pilier ????? ??????? pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en ????.#TOUSOYOMEN pic.twitter.com/0fH2Mo2L2J — Oyonnax Rugby (@OyonnaxRugby) July 7, 2023

En huit ans sous les couleurs d'Oyonnax, Raynaud a disputé 167 feuilles de matchs, pour 9 essais inscrits. Rien que cette saison, le pilier a franchi la ligne d'en-but adverse à quatre reprises.

5 autres prolongations et deux arrivées

Il accompagne ainsi la prolongation du troisième ligne Kévin Lebreton (2025), du jeune demi d'ouverture Justin Bouraux (2024), des trois quarts centre Théo Millet et Chris Farrell (2025) et de l'ailier et arrière Darren Sweetnam (2025).

À son poste, Tommy Raynaud partagera les feuilles de matchs avec Adrien Bordenave, Aleksi Svianidze, Antoine Abraham, Irakli Mirtskhulava et Thibault Berthaud. Récemment, Oyonnax a également officialisé les venues de Ali Oz (Racing 92) et de Christopher Vaotoa (Bordeaux).