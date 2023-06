Le staff de l'ASM Clermont Auvergne est désormais au complet. Ce vendredi, le club auvergnat a officialisé l'arrivée de Ian Vass. ce dernier était entraîneur de l'attaque des Saints de Nortampton depuis trois saisons. Il s'est engagé pour deux ans dans les rangs clermontois et s'occupera des Skills "jeu au pied".

Christophe Urios connaît désormais les hommes qui vont l'accompagner lors de la première saison en Auvergne. Ce jeudi, l'ASM a communiqué et c'est Ian Vass l'heureux élu. L'ancien demi de mêlée quitte Northampton après trois ans de bons et loyaux services, après être passé du côté de Montpellier. En Auvergne, Vass complète un staff qui sera composé de Frédéric Charrier (entraîneur des 3/4), Julien Laïrle (entraineur des avants et de la défense) et Koula Tukino (entraineur des Skills « collisions »). Vass s'occupera lui des Skills "jeu au pied". Il sera chargé de remplacer numériquement Benson Stanley, qui a quitté le navire à l'issue de la dernière saison.

\ud83c\udd3e\ud83c\udd35\ud83c\udd35\ud83c\udd38\ud83c\udd32\ud83c\udd38\ud83c\udd34\ud83c\udd3b ?\ud83d\udd35

??? ???? ???????? ?? ????? ?? ?????????? ?????



Le spécialiste du jeu au pied des Northampton Saints, Ian Vass, arrive en Auvergne pour compléter le staff de Christophe Urios. L’ancien demi-de-mêlée des Saints, passé… pic.twitter.com/DcwGVa54sD — ASM Rugby (@ASMOfficiel) June 30, 2023

Christophe Urios s'est exprimé sur cette arrivée : "Le profil de Ian m’a paru intéressant. Il est de culture anglo-saxonne, c’est un ancien neuf avec beaucoup de compétences sur le jeu au pied à ce poste spécifique mais aussi dans la stratégie d’utilisation, il parle également très bien notre langue en raison de son passage en France (joueur au Stade Français et entraîneur à Montpellier). Il possède une très grosse expérience, il est passé par l’Academy des Saracens, l’équipe nationale anglaise des moins de 20 ans… il va nous amener la précision du détail dans ce secteur qui est très important dans la construction de notre jeu."

Ian Vass débutera sa mission le 10 juillet prochain, date de la reprise de Clermont.