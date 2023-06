Vainqueurs du tournoi de rugby à 7 aux Jeux européens de Cracovie ce mercredi, les Irlandais ont décroché leur place pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Ils rejoignent ainsi la France, la Nouvelle-Zélande, les Fidji et l'Argentine.

Auteurs d'un sans-faute tout au long du tournoi, les Irlandais ont conclu leur belle participation en triomphant face à la Grande-Bretagne 26 à 12 en finale des Jeux Européens de Cracovie, ce mercredi. Ils obtiennent ainsi leur place pour les prochains JO.

Réunissant les douze meilleures équipes du classement World Rugby pas encore qualifiées pour les Jeux olympiques, le tournoi de rugby à sept des Jeux Européens offre une place aux Jeux olympiques de Paris 2024 pour les vainqueurs des épreuves masculines et féminines. Arrivés deuxième et troisième, la Grande-bretagne et l'Espagne participeront au tournoi finale de repêchage olympique.

Les Irlandaises déjà qualifiées

Les Irlandaises avaient, elles, obtenu leur billet olympique lors de l'étape toulousaine du circuit mondial de rugby à 7, en mai dernier. Arrivées cinquièmes, elles n'avaient qu'à terminer l'étape devant les Fidji et la Grande-Bretagne. Au JO, elles joueront aux côtés de la France, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Les épreuves de rugby à 7 de Paris 2024 se dérouleront du 24 au 30 juillet 2024, au Stade de France.