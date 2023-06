La billetterie du premier Mondial de rugby amateur vient d'ouvrir. Organisé dans le sud de la France, du 22 au 30 septembre, vous pourrez assister à des matchs pour une dizaine d'euros.

Une première mondiale, en pleine Coupe du monde en France. Le Mondial de rugby amateur s'installera du 22 au 30 septembre dans la Région Sud. Au programme, 60 matchs entre 20 clubs amateurs issus des 20 plus grandes nations du rugby.

"Une occasion unique de célébrer le rugby dans toute sa diversité. Nous sommes impatients de voir les joueurs et les spectateurs vivre ensemble des moments inoubliables de compétition, de camaraderie et de partage" selon le Président du comité d'organisation et du Rugby Club Dignois, Jérémy Teyssier.

Un événement retransmis en direct

Pour ceux qui ne pourraient pas faire le déplacement, le comité d'organisation a tout prévu ! Vous pourrez suivre tous les matchs sur la plateforme de diffusion Rugbymondial.TV, exclusivement ouverte pour l'occasion. Toutes les rencontres y seront disponibles en direct et en intégralité. Il y sera aussi possible de voir les matchs en rediffusion, pendant et après la compétition.