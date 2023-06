Alors que la plupart des équipes de Pro D2 sont sur le point de reprendre l'entraînement, Rouen devrait enregistrer deux nouvelles arrivées. Selon nos informations, Will Witty (28 ans) et Theo Velten (24 ans) se rapprocheraient du club normand en vue de la saison prochaine.

Avec dix-huit départs en juin, Rouen avait logiquement besoin de renforts en cette intersaison. Et si sept arrivées sont déjà venus compenser les nombreux partants, il manquait encore quelques cases au recrutement du club normand. Ce n'est donc pas étonnant si les Rouennais sont encore en recherche de quelques joueurs. Selon nos informations, deux arrivées sont prévues prochainement chez les Noir et Rouge. Le deuxième ligne Will Witty et l'ailier Théo Velten seraient proches de rallier Rouen.

Enfin du temps de jeu pour Witty ?

L'Anglais sort d'une saison difficile à Perpignan malgré de bonnes premières prestations. Il n'a joué que quatre petits matchs cette saison en raison d'une blessure récurrente au genou. De son côté, Velten est un ailier qui jouait cette saison à Chambéry, en Nationale. Il a joué quatorze matchs pour deux essais inscrits. Passé par le Racing 92 et Brive (clubs avec lesquels il n'a joué aucun match en pro), il a déjà goûté à la Pro D2 sous le maillot de Soyaux-Angoulême.