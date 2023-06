Après avoir annoncé son départ en mai dernier, Canal + a officialisé la remplaçante d'Isabelle Ithurburu. C'est désormais Astrid Bard qui présentera le Canal Rugby Club. Elle reprendra les rênes pour la saison prochaine !

Quelques instants après la dernière d'Isabelle Ithurburu à la tête du Canal Rugby Club ce samedi soir lors de la finale de Top 14, Canal + a dévoilé le nom de sa remplaçante. C'est désormais officiel, Astrid Bard sera la nouvelle présentatrice du CRC la saison prochaine.

La journaliste sportive, qui a présenté le Late Rugby Club de 2017 à 2022, et qui présentait le multirugby le samedi après-midi également sur Canal +, a déjà été à la tête d'affiche du Canal Rugby Club en 2018 lorsque Isabelle Ithurburu était en congé maternité. Cette même année, elle avait présenté la nuit du rugby en compagnie de Laurent Weil. Depuis deux ans, elle animait l'émission omnisports Canal Sports Club en clair le samedi en début de soirée.

Bienvenue @astridbard ! \ud83d\udd25 \ud83d\udc4f



Hâte de te retrouver à la tête du CANAL RUGBY CLUB, en direct et en clair, tous les weekends de TOP 14 ! \ud83d\udc40 \ud83d\udd1c pic.twitter.com/QNB5HjCIc7 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 17, 2023

Après plus de huit ans passés à la tête de l'émission et quatorze ans à travailler pour le groupe Canal +, Isabelle Ithurburu s'en va chez TF1 pour présenter le mag de la Coupe du monde 2023, et remplacer Nikos Aliagas à la présentation du magazine 50 minutes inside.