Fédérale 2 : Gaillac et Layrac se qualifient en finale du championnat

Ce dimanche après-midi, Gaillac et Rieumes ainsi que Layrac et Courbevoie s'affrontaient en demi-finale de Fédérale 2. C'est Gaillac et Layrac qui ont décroché une place en finale du championnat. Les deux équipes se retrouveront donc le 25 juin pour tenter de soulever le Bouclier.

Leader de sa poule à l'issue de la phase régulière, Gaillac s'est imposé (34-13) face à Rieumes en demi-finale du championnat. Olivier Gisquet et ses coéquipiers ont inscrit pas moins de 4 essais lors de cette rencontre. Un réalisme important qui permettait aux Gaillacois de tuer le match en deuxième période. Rieumes, qui avait pourtant frappé en premier avec un premier essai à la 24e minute de jeu, n'a visiblement pas réussi à tenir le rythme en seconde période. Gaillac fonce donc en finale de Fédérale 2. La logique est respectée De son côté, Layrac s'est imposé (21-16) face à Courbevoie et s'est donc offert une chance de remporter le titre en rejoignant Gaillac en finale. Menant d'un seul point à la pause, l'essai de Basquet (65e) permettait à Layrac de prendre une mince mais précieuse avance puisque Courbevoie ne parviendra jamais à revenir au score. Ce sont donc deux leaders de poules qui se retrouvent en finale. Gaillac avait terminé la phase régulière premier de la poule 3 avec 90 points tandis que Layrac avait terminé premier de la poule 6 avec 95 points. La finale aura lieu dimanche 25 juin à 15 heures.