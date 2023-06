Kévin Kornath (26 ans) s'est engagé avec Oyonnax, champion de Pro D2. Après deux saisons avec Castres, le troisième ligne évoluera au sein du club indinois pour les prochaines saisons.

Le club l'a annoncé ce samedi, Kevin Kornath rejoindra Oyonnax la saison prochaine. Formé à Grenoble, le troisième ligne de 26 ans est d'abord passé par Montpellier (2017 - 2020) avant de rejoindre le Castres Olympique en 2020.

En deux saisons sous le maillot castrais, Kornath a disputé 65 matchs de Top 14 et inscrit 4 essais. Il a également joué 20 matchs sur la scène européenne. Vice champion de France avec le MHR et le CO, Kevin Kornath a également connu une sélection avec les Barbarians Français, face aux Fidji en novembre 2022.

Le mercato sur mesure d'Oyonnax

Depuis son titre de champion de Pro D2 et sa montée en Top 14, Oyonnax a procédé au recrutement de nombreux joueurs de première division. Les piliers Ali Oz, en provenance du Racing 92, et Christopher Vaotoa, de Bordeaux Bègles se sont engagés avec le club oyonnaxien. L'ailier palois Daniel Ikpefan et le jeune arrière lyonnais Ethan Clusel joueront eux aussi en Rouge et Noir.

Oyonnax a également attiré le 2ème ligne gallois Ewan Jonhson, en provenance de Vannes, le demi de mêlée de Provence Rugby, Jonathan Ruru et l'arrière de Montauban, Maxime Salles. Le centre argentin Lucas Mensa s'est lui engagé avec le club indinois, après trois saisons du côté de Mont-de-Marsan. Parti en prêt à Nevers en cours de saison, Yohan Le Bourhis retrouvera son club dès la rentrée.