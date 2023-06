C'est le match que tout le monde attend. Ce samedi soir, Toulouse et La Rochelle ont rendez-vous pour désigner le champion de France 2023. Cette finale est-elle la plus excitante depuis le début du siècle ? C'est la question du 1 contre 1 de la semaine !

Pouvait-on vraiment rêver mieux ? La pelouse du Stade de France va voir débarquer deux monstres à quinze têtes ce samedi soir. Toulousains et Rochelais ont rendez-vous avec l'histoire.

D'un côté le double champion d'Europe en titre, de l'autre, le premier de la phase régulière du Top 14... Cette rencontre devrait faire des étincelles. Ce sera l'occasion de voir des duels de très haut niveau comme celui qui mettra aux prises Will Skelton et Emmanuel Meafou, Romain Ntamack et Antoine Hastoy ou encore Thomas Ramos et Brice Dulin...

Alors cette finale est-elle la plus excitante du siècles ? Deux journalistes - Tristan Failler et Vincent Franco - ne sont pas d'accord et s'affrontent dans ce 1 contre 1 !