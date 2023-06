Comme pour chaque semaine de compétition, le Midi Olympique concocte son XV de la semaine en partenariat avec Royaltiz. Rochelais et Toulousains dominent forcément ce XV après leurs victoires respectives en demi-finales du Top 14 et un Bordelais s'est incrusté.

C'est une hégémonie des Stades ! Le Stade toulousain et le Stade rochelais dominent de la tête et des épaules ce XV de la semaine décidé par la rédaction du Midi Olympique. Huit éléments rochelais et six Toulousains sont présents, accompagnés d'un téméraire pilier bordelais. Logique après le succès occitan sur le Racing 92 (41-14) et la victoire maritime sur l'Union Bordeaux-Bègles (24-13).

Dans la ligne arrière, on retrouve tout d'abord une charnière 100% rochelaise avec Kerr-Barlow - Hastoy, au centre l'international français Danty est associé au Toulousain Ahki. Aux ailes, le gâteau est partagé entre Lebel et Leyds, chacun auteur d'un essai. Et enfin, à l'arrière, élu Oscar de la semaine, le stratège Dulin trône.

Devant, ce sont les Toulousains qui sont les plus nombreux (4 joueurs). Baille et Marchand sont accompagnés du seul perdant du week-end présent dans le XV, Tameifuna, auteur d'une entrée remarquable. En deuxième ligne, les deux colosses Meafou et Skelton sont associés pour une doublette avoisinant les 280 kilos. L'arrière-garde du pack est constituée de Willis et Boudehent qui encadrent Alldritt.